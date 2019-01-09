5歲童蛀牙引蜂窩性組織炎 臉腫如豬頭

5歲黃小弟（化名）因蛀牙，細菌長驅直入根管演成蜂窩性組織炎，不但食慾下降、發燒，臉腫脹如「豬頭」，媽媽帶他到醫院檢查，發現黃小弟常吃零食且不正確刷牙，引發「早期嬰幼兒齲齒」合併蜂窩性組織炎。（張妍溱翻攝）

友善列印
中時
中國醫藥大學兒童醫院兒童牙醫師洪仲銳表示，幼童常有「早期嬰幼兒齲齒」情形，因食物渣含在嘴裡一段時間，導致口腔內細菌繁衍，呼籲正確牙刷清潔、定期口腔檢查。（張妍溱攝）

5歲黃小弟（化名）因蛀牙，細菌長驅直入根管演成蜂窩性組織炎，不但食慾下降、發燒，臉腫脹如「豬頭」，媽媽帶他到醫院檢查，發現黃小弟常吃零食且不正確刷牙，引發「早期嬰幼兒齲齒」合併蜂窩性組織炎。中國醫藥大學兒童醫院兒童牙醫師洪仲銳說，嚴重可能引發敗血症。

黃小弟到院時，經醫師檢查，左上排第1乳舊牙蛀牙，過了2天，左邊臉部腫脹，導致左眼都睜不開，住院5天打抗生素，逐漸消腫，醫師進行衛教，告訴家長，成長階段的小孩，一定要求飯後刷牙且動作要正確。

洪仲銳表示，幼童常有「早期嬰幼兒齲齒」情形，但少數合併蜂窩性組織炎，因食物渣含在嘴裡一段時間，導致口腔內細菌繁衍，若沒有給予適當治療甚至會產生敗血症。黃小弟經住院給予抗生素治療，解決感染問題後，康復開心出院。

洪仲銳指出，根據統計，目前台灣小小孩的蛀牙率約8成，原因是家長讓小孩「夜奶」，尤其含著母奶邊喝邊睡，加上睡眠時的唾液分泌較少，酸鹼中和能力較差，讓口腔長時間充斥糖分，加速齲齒菌孳生，建議6個月嬰兒開始長牙，就可用牙刷清潔、並定期口腔檢查。

洪仲銳也呼籲，兒童6歲前應接受11次的牙齒檢查及塗氟，家長可向牙醫師諮詢幼童飲食及潔牙方法；如何使用氟牙膏、含氟漱口水、加氟食鹽或氟錠，若發現家中小朋友已有齲齒情形，務必帶到兒童牙科診察。

(中時 )

壞膽固醇指數亞東醫院6成患者控… 立委劉櫂豪痛斥 台鐵局春節疏運…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。