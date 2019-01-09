5歲童蛀牙引蜂窩性組織炎 臉腫如豬頭

2019年01月09日 15:34 中時 張妍溱

中國醫藥大學兒童醫院兒童牙醫師洪仲銳表示，幼童常有「早期嬰幼兒齲齒」情形，因食物渣含在嘴裡一段時間，導致口腔內細菌繁衍，呼籲正確牙刷清潔、定期口腔檢查。（張妍溱攝）

5歲黃小弟（化名）因蛀牙，細菌長驅直入根管演成蜂窩性組織炎，不但食慾下降、發燒，臉腫脹如「豬頭」，媽媽帶他到醫院檢查，發現黃小弟常吃零食且不正確刷牙，引發「早期嬰幼兒齲齒」合併蜂窩性組織炎。中國醫藥大學兒童醫院兒童牙醫師洪仲銳說，嚴重可能引發敗血症。

黃小弟到院時，經醫師檢查，左上排第1乳舊牙蛀牙，過了2天，左邊臉部腫脹，導致左眼都睜不開，住院5天打抗生素，逐漸消腫，醫師進行衛教，告訴家長，成長階段的小孩，一定要求飯後刷牙且動作要正確。

洪仲銳表示，幼童常有「早期嬰幼兒齲齒」情形，但少數合併蜂窩性組織炎，因食物渣含在嘴裡一段時間，導致口腔內細菌繁衍，若沒有給予適當治療甚至會產生敗血症。黃小弟經住院給予抗生素治療，解決感染問題後，康復開心出院。

洪仲銳指出，根據統計，目前台灣小小孩的蛀牙率約8成，原因是家長讓小孩「夜奶」，尤其含著母奶邊喝邊睡，加上睡眠時的唾液分泌較少，酸鹼中和能力較差，讓口腔長時間充斥糖分，加速齲齒菌孳生，建議6個月嬰兒開始長牙，就可用牙刷清潔、並定期口腔檢查。

洪仲銳也呼籲，兒童6歲前應接受11次的牙齒檢查及塗氟，家長可向牙醫師諮詢幼童飲食及潔牙方法；如何使用氟牙膏、含氟漱口水、加氟食鹽或氟錠，若發現家中小朋友已有齲齒情形，務必帶到兒童牙科診察。

(中時 )