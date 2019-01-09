質疑堤防獨漏牛斗山 村長率眾陳情

2019年01月09日 15:43 中時 張亦惠

嘉義縣民雄鄉山中村民質疑牛稠溪治水堤防為何獨漏牛斗山段，9日上午至經濟部水利署第五河川局遞交陳情書。（張亦惠攝）

五河局副局長周建森代表出面接受陳情書，並承諾，詳細了解陳情書內容後，3周內回覆。

嘉義縣民雄鄉山中村民質疑，牛稠溪治水堤防獨漏牛斗山段。9日上午至經濟部水利署第五河川局遞交陳情書，希望五河局在期限內確認工程內容並向村民報告。五河局副局長周建森也代表出面，並承諾詳細了解陳情書內容後，3周內回覆。

9日上午議員陳福成、民雄鄉山中村村長鄭永欽及社區發展協會理事長陳秀滿，率100多位村民與牛稠溪畔地主等人，向嘉義縣第五河川局主管單位陳情：「難道牛斗山人是沒繳稅的二等公民嗎？」村民表示，水災時因為沒有堤防，溪畔的田地都積滿了水災流過來的廢棄物。

鄭永欽也說，牛稠溪溪畔牛斗山段未設置堤防，社區居民與業主、地主在雨水期後飽受溪水氾濫家園被毀之苦，村辦公室與社區發展協會也多次聯合行文，皆未獲得答覆，聽聞海線立委爭取47億治水經費，卻讓村民的期待再度落空。

周建森表示，工程依序進行，對村民陳情的內容詳細了解後，會在3週內答覆。五河局會拿出最大的誠意，在法規可行範圍內，盡量達成村民訴求。

(中時 )