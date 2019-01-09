南投縣長林明溱：九二共識 不要再提一中各表

南投縣長林明溱。(圖/本報資料照)

友善列印
中時

國民黨主席吳敦義今天召集藍營縣市長開便當會談兩岸交流議題，吳敦義在中常會上重申一中各表的九二共識。結果沒想到南投縣長林明溱接受訪問時，卻強調一中各表是過去的九二共識方向，「現在就不談一中各表」，兩岸和平相處，認同九二共識，往來就比較密切。

林明溱認為現在就不要談一中各表，兩岸要和平相處，就是大家都認同九二共識，往來會比較密切，大陸方面希望，台灣不要再堅持主張台獨，大陸人就會想來台灣旅遊。林明溱也認為，外界都誤解中共總書記習近平的談話，好好去研究都不會有這些問題。

媒體追問，國民黨應該是一直都主張「九二共識，一中各表」？林明溱則說，「我們是認同九二共識，我們提兩岸九二共識共同推動，那麼一中各表就不要再談一中各表，九二共識就好了。」至於所謂九二共識，他說就是當初海基會、海協會所談的結果。

林明溱說，現在都很少在提一中各表，都談九二共識而已。媒體追問，但吳敦義都是談「一中各表」？林明溱說，講都沒有關係，只要不違背當時的九二共識協調的結論就好。

林明溱說，南投縣向來分浙江、杭州，每年固定交流，尤其日月潭跟西湖遞為姐妹潭，都有兩湖論壇，一年在台灣一年在杭州，交流非常密切，最遺憾就是陸客一直減少。林明溱說，今早他也正積極籌劃準備到大陸去，跟大陸多交涉、放一些觀光客旅遊。

(中時 )

韓國瑜手繪畫像瘋傳 網讚：三顆… 就任黨主席 卓榮泰：不能忘1124…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。