南投縣長林明溱：九二共識 不要再提一中各表

2019年01月09日 15:50 中時 周毓翔

國民黨主席吳敦義今天召集藍營縣市長開便當會談兩岸交流議題，吳敦義在中常會上重申一中各表的九二共識。結果沒想到南投縣長林明溱接受訪問時，卻強調一中各表是過去的九二共識方向，「現在就不談一中各表」，兩岸和平相處，認同九二共識，往來就比較密切。

林明溱認為現在就不要談一中各表，兩岸要和平相處，就是大家都認同九二共識，往來會比較密切，大陸方面希望，台灣不要再堅持主張台獨，大陸人就會想來台灣旅遊。林明溱也認為，外界都誤解中共總書記習近平的談話，好好去研究都不會有這些問題。

媒體追問，國民黨應該是一直都主張「九二共識，一中各表」？林明溱則說，「我們是認同九二共識，我們提兩岸九二共識共同推動，那麼一中各表就不要再談一中各表，九二共識就好了。」至於所謂九二共識，他說就是當初海基會、海協會所談的結果。

林明溱說，現在都很少在提一中各表，都談九二共識而已。媒體追問，但吳敦義都是談「一中各表」？林明溱說，講都沒有關係，只要不違背當時的九二共識協調的結論就好。

林明溱說，南投縣向來分浙江、杭州，每年固定交流，尤其日月潭跟西湖遞為姐妹潭，都有兩湖論壇，一年在台灣一年在杭州，交流非常密切，最遺憾就是陸客一直減少。林明溱說，今早他也正積極籌劃準備到大陸去，跟大陸多交涉、放一些觀光客旅遊。

(中時 )