熱心房仲捐醫療交通車 助世光教養院

曾擔任社工的房仲楊佩蓉（中）9日捐贈醫療交通車，幫助世光教養院服務對象往返醫院。（莊旻靜攝）

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曾擔任社工的房仲楊佩蓉（左二）9日捐贈醫療交通車，幫助世光教養院服務對象往返醫院。（莊旻靜攝）
世光教養院長期照顧重度、極重度身心障礙者，有醫療交通車需求，台灣房屋房仲楊佩蓉熱心捐贈。（莊旻靜攝）

暖心房仲！曾經從事社工的房屋仲介楊佩蓉，長期熱心公益，去年得知新竹縣竹東鎮世光教養院的醫療交通車老舊，便積極存款，9日捐贈1台全新車輛，提供世光教養院所照顧的重度身心障礙者，往來醫院就醫方便。

楊佩蓉表示，她曾擔任社工，畢業後第1份工作是在南部的1處教養院擔任特教老師，時間長達5年之久，儘管後來轉換跑道，但她始終沒有忘記需要關懷的孩子。

楊佩蓉後來進入台灣房屋擔任房屋仲介工作，已有13年資歷，不過每次成交，她都將所得的10分之1捐給慈善機構，長期下來已經累計資助超過1千萬元，延續她的關懷與愛。

世光教養院長彭少呈表示，該院服務對象以重度、極重度身心障礙者為主，由於生理機能退化速度較快，醫療需求也相對高，醫療交通車每月平均出車50趟，若因天氣因素導致身體出問題，1天可能就出車5、6趟，院內極度仰賴醫療交通車，不過也因醫療交通車已老舊，最舊已經20年，甚至數度拋錨，但因院內經費有限，遲遲未能汰換。

楊佩蓉偶然從世光教養院社工彭秀月處得知院方有此需求，立即表明有意捐贈，她說，希望自己在有能力照顧時，可以一直持續做下去。楊佩蓉說，她每次到世光，探望孩子們也成為她努力工作的動力，認為自己才會有更大的能力回饋弱勢。

台灣房屋首席總經理彭培業表示，楊佩蓉十分熱心，不僅捐錢，也身體力行關懷，從未間斷，也是台灣房屋最佳公益大使，帶來滿滿正能量。楊佩蓉也說，台灣房屋曾資助八八風災受難學童，還投入敬老、兒童關懷照護、植樹造林、友善食安園區等，她與公司理念契合，一起回饋社會。

(中時 )

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