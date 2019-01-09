避見麻衣 王泉仁卻與前妻李晶晶聚餐都為「她」

2019年01月09日 15:52 中時電子報 蔡曉婷

王文洋與無緣媳婦李晶晶關係好，傳是使兒子王泉仁與前妻和解的重要推手。（圖／中時資料照片）

台塑創辦人王永慶長孫王泉仁2014年閃娶藝人麻衣，兩人生下一子，近年來卻傳不和，使麻衣過起「偽單親媽媽」的生活。今(9日)周刊直擊跨年前麻衣帶兒子回台探親，王泉仁竟出國避而不見，而在麻衣回台前，王泉仁曾被目擊帶著父親王文洋和李晶晶母女一同聚餐，可見王泉仁和前妻關係為了兩人所生女兒依舊不錯。

王泉仁與首都客運千金李晶晶這對青梅竹馬2010年結婚，生下愛女伊麗莎白後，2014年正式離婚，兩人提離婚訴訟期間曾互掀家醜，聽聞法官出面勸和，暗示兩人：「父母互告，對小孩有不好影響」，雙方才決定撤告，和平分手，並在聲明中表示將維持家人關係，繼續陪伴女兒成長。

據《壹週刊》報導，在麻衣返台前，王泉仁與李晶晶這對無緣夫妻被目擊與王文洋現身牛排館聚餐，席間自然有帶上王泉仁與李晶晶所生女兒，眾人也因8歲的伊麗莎白在場，氣氛熱絡，歡笑聲不斷，李晶晶經紀人隨後代為證實有帶女兒和前夫、前公公見面，也強調王文洋很疼孩子，大家都以孩子為重心。

而前年李晶晶上直播節目，除了分享時尚穿搭，也大方回應家庭問題，被問到王泉仁再婚娶麻衣，李晶晶直言當然祝福，「大家開心就好」，並強調和王泉仁關係昇華，是永遠的「Family」，有網友毒辣提問：「會不會討厭麻衣？」李晶晶搖頭說不會，「她看來很sweet」，更讚麻衣身材比她好，被網友誇是最有風度的好前妻。

(中時電子報)