從怒目到呼呼指揮大師慕提領導有一套

2019年01月09日 16:21 中時 趙靜瑜

老大師慕提領軍，百年老團芝加哥交響樂團將於下周抵台演出，在樂團超過30年的中提琴副首席張立國表示，從銅管到弦樂，在慕提的指揮棒下已經得以相提並論，在全球化浪潮之下，芝加哥交響樂團的音樂依舊具有高辨識度。除此之外，慕提與樂團合作8年，「如果音樂總監跟樂團的關係用婚姻來比喻，我們都在蜜月期。」

張立國說，慕提已經領軍芝加哥交響樂團8年，「他一開始專注在樂團的音樂上，現在雙方越來越了解，慕提就變得越加放鬆，他自己都跟團員說他覺得他自己變了。」張立國說，以前有人拉錯，慕提馬上會眼睛射出小飛刀，怒視出錯團員，「但現在他會覺得，不要緊，再來一次，今晚演出會好的。這是一種信任感，有信任才會有默契。合作氣氛變得非常好。」

張立國進樂團是80年代中、末期，當時是匈牙利指揮家蕭提的年代，「之後歷經巴倫波因接棒17年，中間過度4年海汀克，接下來慕提大師接棒。在幾代大師培養下，讓樂團什麼都能演，張力很大，音響的廣度大過許多樂團。」張立國說巴倫波因跟慕提方向很類似，他們力求提升弦樂聲部，銅管則加細膩，這是很值得肯定的地方。

張立國之前身體出狀況，早上還在排練，下午就進了醫院，慕提聽說之後，立刻安排更好的醫院來照顧他，「我很驚訝他親自來幫我，他不只是關心演出，也關心團員。」更重要的，慕提真的熱愛樂團，「他說不久他要退休，但是有很多問題想要解決，比如好幾個位置尚未招到適合的團員。他會擔心樂團的未來，他說他希望離開的時候芝加哥交響樂團是最好的狀態，他才能當之無愧，這都讓我們很感動。」

指揮大師慕提與芝加哥交響樂團音樂會將於2019年1月19日、20日舉行兩場，19日將帶來布拉姆斯《c小調第一號交響曲》與《D大調第二號交響曲》，20日將演出柴可夫斯基《e小調第五號交響曲》以及林姆斯基-高沙可夫的《天方夜譚》。

(中時 )