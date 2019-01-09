為高雄馬不停蹄！李四川竟深夜視察路平問題

2019年01月09日 15:58 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

苓雅區道路示意圖。(圖/本報資料照，吳江泉攝)

高雄市長韓國瑜去年八月高雄淹大水曾表示，高雄路面坑坑洞洞，且在淹水的大社地區水面還浮著油光，他當時表示，上任要解決五千坑洞問題，昨(8日)晚間10點許，副市長李四川昨親率工務團隊，視察苓雅區中正一路夜間道路刨鋪工程，李四川坦言，目前高雄道路的施工發包仍有改善空間，未來會更注意施工品質。

據《聯合報》報導，李四川說，他自從到高雄後，碰到許多人都不斷建議他，用不坐車方式，自己乘摩托車到哪個路段看一看，才能切身感受道路不平問題。

李四川指出，高雄工程「發包施工廠商跟別縣市較不一樣」，通常營造廠跟瀝青供料廠都是不同廠商，只要瀝青出料不對，營造廠就要求必須重來，但高雄卻是營造廠和瀝青廠都是同一家，未來他會特別注意這一塊的工程品質。

為何選擇視察苓雅區中正一路路段？據悉，該路段為高雄市主要的東西向幹道，串連市中心及高雄交流道，每天車流繁重，李四川還說，目前已完成榮總路等多條路段，預計3月底前可完成85萬平方公尺道路改善，讓市民於春節返鄉感受道路平順又暢通。

至於選在夜間施工原因，則是因為減低交通衝擊，全線夜間施工，在施工過程中採用全程影像監控，以利即時掌握施工現場狀況，完工後落實養護，以確保道路使用年限及品質。

(中時電子報)