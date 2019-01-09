「口譯哥」31歲駐美領27萬高薪 馬英九竟然又背鍋

2019年01月09日 15:57 中時電子報 邱珮畇 、影音編輯 吳詠霓 、影音編輯

據《維基百科》，馬英九出生於1950年，他在1981年，獲得哈佛大學司法學博士學位。在錢復的推薦下，返回台灣擔任時任總統蔣經國先生的英文翻譯。（資料照/范揚光攝）

【精彩】口譯哥跟對老闆一步登天 李俊毅：馬英九31歲官更大！

「口譯哥」趙怡翔將外派駐美代表處，接任政治組長，31歲未經過外交特考，可月領27萬高薪，網路一片憤慨。前民進黨立委李俊毅昨在《新聞龍捲風》表示，希望外交部長吳釗燮重新考慮這決定，但也幫「口譯哥」緩頰說，那個位子本來就是領這麼多錢，31歲也不是問題。他說，馬英九31歲時當的官比這個更大。

「口譯哥」趙怡翔31歲未經過外交特考，就可爽駐美領27萬月薪，前總統馬英九竟然又背鍋了?

昨晚《新聞龍捲風》節目中，主持人戴立綱說，民進黨對於利益分配可是非常的在行，只要你年輕人來我這裡，跟我接近，跟我靠攏，我就把好處分給你，但這些好處很多都是國家的。

前民進黨立委李俊毅說，給機會也必須要注意後續的反應，剛剛前駐美代表處政治組長介文汲提到外交系統的傳統，就是制度跟法律，都必須要遵守。

李俊毅說，有兩個系統，不要把他搞亂了，第一個是文官系統，一個是政務系統。政務系統你可以政治任命，這個是你的親信，選舉上來可以去做政治任命，但是你不要把他弄亂了文官系統。他說，這個政治組組長應該是屬於文官系統。

介文汲回:百分百文官系統。李俊毅說，所以文官系統有一定的晉用管道，我是不希望我們的文官系統被破壞。外面現在當然有人在批評他錢領得多但那個位子本來就那個錢，那也是一個國家的制度。李俊毅對戴立綱說，你要是去接那個位置，也是領那個錢。戴立綱回，可是我的資格不符那個位子，因為我沒有經過外交特考。

李俊毅再度為趙怡翔說話，那麼31歲市不是問題?31歲不是問題!是你有沒有文官任用資格的問題。並說「31歲幹大官的馬英九是第一人，他那個時候接了比這個位子更大的位子，叫做總統府第一局的副局長。」

李俊毅以馬英九為例說「所以年輕受重用，我們只能講一句台灣話說，人家的落土時，那個命比較好。」人家說命就是落土，八字命，人家就是有那個條件。但是我們要避免因為政治而晉用。李俊毅希望，吳釗燮可以重新再考慮這個人事，因為硬幹整個士氣會垮掉，他最擔心的是這個。

據《維基百科》，馬英九出生於1950年，他在1981年，獲得哈佛大學司法學博士學位。在錢復的推薦下，返回台灣擔任時任總統蔣經國先生的英文翻譯。1982年，馬英九以非公務人員身份擔任總統府第一局副局長，1986年（民國75年）通過甲等特考。

「口譯哥」趙怡翔學經歷，據媒體報導，學歷為，加拿大約克大學政治系，英國倫敦大學伯貝克學院國際經濟法碩士。經歷為:《Taipei Times》記者，小英教育基金會研究員，國安會祕書長辦公室主任，總統府祕書長辦公室主任，外交部部長辦公室主任。現職:將外派駐美代表處擔任政治組長。

(中時電子報)