營建署籲勿餵食台灣獼猴 減少人猴衝突

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陽明山台灣獼猴與人爭食時有所聞，營建署表示，陽管處已加強並會同保七總隊第四大隊機動巡邏，如遇餵食行為將依國家公園法第13條第8款及陽明山國家公園區域內禁止事項第7點之禁止事項嚴加取締。

陽明山國家公園多樣的地形及繁茂的植被，提供了各種動物絕佳的覓食、活動和棲息場所，進而孕育了豐富的動物群聚。雖因地形陡峭及人為活動頻繁，較不利於大型哺乳動物活動，但複雜的林相仍然是台灣獼猴、台灣野豬、赤腹松鼠等中、小型哺乳動物良好的棲息環境。

營建署表示，野生動物在自然環境中原有各自的覓食習慣，以台灣獼猴為例，主要以果實、葉片、嫩枝芽、嫩莖髓為食，像構樹、榕樹、茄苳、野桐、山葛、山黃麻、山紅柿等植物的嫩葉和果實，都是喜愛的食物。另外，牠們也捕食昆蟲、蝸牛、鳥蛋、甲殼等動物性食物補充蛋白質。為了維護野生動物的生態棲地環境，陽明山國家公園管理處多年來積極宣導禁止餵食野生動物的保育觀念，但仍有少部份遊客基於善心或取樂，以水果、餅乾或小點心等人類食物餵食台灣獼猴。

營建署指出，餵食行為會改變台灣獼猴原有的覓食習性及對人類餵食的依賴，不僅影響生態環境食物鏈，對於遊客安全及衛生問題都造成嚴重威脅。為避免不當接觸餵食所造成的生態棲地環境破壞、人畜共通傳染病隱憂及人猴衝突事件，陽管處已加強並會同保七總隊第四大隊機動巡邏，如遇餵食行為將依國家公園法第13條第8款及陽明山國家公園區域內禁止事項第7點之禁止事項嚴加取締。

陽管處近期已針對餵食的行為人加以處分，並予以裁罰，後續將持續加強巡邏並進行處分，呼籲民眾勿以身試法，冀以透過法規規範加強「禁止餵食台灣獼猴」的觀念及喚起民眾對自然生態的尊重，同時達到減少生態衝擊、維持環境衛生等效益。

(中時 )

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