民進黨中執會通過徵召郭國文、余天、黃振彥參選立委補選

2019年01月09日 16:08 中時 曾薏蘋

民進黨今中執會通過彰化縣第一選區、新北市第三選區及台南市第二選區立委補選提名；分別徵召鹿港鎮長黃振彥、新北市黨部主委余天及前勞動部次長郭國文參選。

由於台南市那一席，新人陳筱諭揚言，若黨徵召郭國文，補選時「一定不會缺席」；協調小組成員鄭寶清表示，１月３到４日，包括中央黨部在內，共做了兩次互比式民調，郭一個贏10％，一個贏6％，平均數贏了８％，根據中執會規定提名辦法提名贏度比較高的進行徵選，互比結果，根據中執會通過的提名辦法，依照公平公正公開程序進行，協調不成採取民調方式。

被問到，做民調時，有詢問過當事人嗎？鄭寶清表示，正式民調確實會告知候選人，但這是徵召，所以沒有告知候選人。

至於民進黨新北市以協調方式確定提名余天；被問到余天出線代表柯綠破局？鄭寶清說，這是民進黨自己的提名，跟這個無關。

彰化選區部分，鄭寶清說，有做民調再協調，結果是黃正彥出線。

民進黨發言人何孟樺表示，關於2019年第九屆立法委員出缺補選提名，彰化縣第一選區、新北市第三選區，經協調小組徵詢、協調，評估選舉整體條件後，產生單一適當人選後，由主席提名，中執會同意後徵召。會中通過徵召黃振彥同志參選彰化縣第一選區、余天同志參選新北市第三選區。

而台南市第二選區，在協調小組徵詢、協調後，決定由2家民調執行單位執行民意調查，產生單一適當人選後，由主席提名，中執會同意後徵召。依據民調結果，由郭國文同志取得領先，會中通過徵召郭國文同志參選台南市第二選區。另金門縣立法委員補選，因本黨無人表態參選，會中通過不予處理。

(中時 )