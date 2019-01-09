MLB》鎖定馬恰多再出招 白襪簽下麻吉傑伊

馬恰多(圖)的2位好友阿隆索與傑伊都加入白襪。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

自由球員傑伊（Jon Jay）與白襪簽下1年4百萬美元（約1200萬台幣）的合約，而傑伊的好友馬恰多（Manny Machado）現在也是白襪積極追求的對象，這會不會又是白襪爭取的馬恰多的手段之一呢？

沒簽下馬恰多 洋基可能會後悔

沒簽到馬恰多怎辦？白襪、費城人可能改搶他

目前33歲的傑伊加入了5年來的第6支球隊，他和馬恰多還有新加盟白襪的一壘手阿隆索(Yonder Alonso)交情不錯，阿隆索則是馬恰多的妹婿。日前曾傳出阿隆索、傑伊與馬恰多3人一起訓練的消息，3人之間的感情可見一斑，因此不少人認為白襪延攬阿隆索與傑伊可能是因為馬恰多。

馬恰多日前曾與白襪、費城及洋基會面，有消息傳出，馬恰多最嚮往洋基，不過據美媒報導，日前白襪已正式向馬恰多提出合約，且又簽下2位他的好友，企圖誘使馬恰多加入。

白襪是傑伊近5年來加入的第6支球隊，他雖有高上壘率，但長打率偏低，雖能守中外野，但擔任角落外野手的表現比較出色，去年球季繳出.268/.330/.347的打擊三圍。

除了上述3人，白襪在去年球季結束後可以說是最忙碌的球隊，不但補進先發投手諾瓦(Ivan Nova)、明星級「守護神」克隆米(Alex Colome)，另外還有赫雷拉（Kelvin Herrera），以及捕手麥肯（James McCann），且也傳出有意爭取自由市場大物馬恰多及哈波（Bryce Harper）。

(中時電子報)

心臟手術恢復良好 38歲沙胖能趕上春訓
NBA》豪取43分 他單場只運了4次… 大聯盟薪水8年首次衰退 原因竟是…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。