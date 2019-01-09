MLB》鎖定馬恰多再出招 白襪簽下麻吉傑伊

2019年01月09日 16:06 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

自由球員傑伊（Jon Jay）與白襪簽下1年4百萬美元（約1200萬台幣）的合約，而傑伊的好友馬恰多（Manny Machado）現在也是白襪積極追求的對象，這會不會又是白襪爭取的馬恰多的手段之一呢？

目前33歲的傑伊加入了5年來的第6支球隊，他和馬恰多還有新加盟白襪的一壘手阿隆索(Yonder Alonso)交情不錯，阿隆索則是馬恰多的妹婿。日前曾傳出阿隆索、傑伊與馬恰多3人一起訓練的消息，3人之間的感情可見一斑，因此不少人認為白襪延攬阿隆索與傑伊可能是因為馬恰多。

馬恰多日前曾與白襪、費城及洋基會面，有消息傳出，馬恰多最嚮往洋基，不過據美媒報導，日前白襪已正式向馬恰多提出合約，且又簽下2位他的好友，企圖誘使馬恰多加入。

白襪是傑伊近5年來加入的第6支球隊，他雖有高上壘率，但長打率偏低，雖能守中外野，但擔任角落外野手的表現比較出色，去年球季繳出.268/.330/.347的打擊三圍。

除了上述3人，白襪在去年球季結束後可以說是最忙碌的球隊，不但補進先發投手諾瓦(Ivan Nova)、明星級「守護神」克隆米(Alex Colome)，另外還有赫雷拉（Kelvin Herrera），以及捕手麥肯（James McCann），且也傳出有意爭取自由市場大物馬恰多及哈波（Bryce Harper）。

(中時電子報)