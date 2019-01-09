大聯盟薪水8年首次衰退 原因竟是家暴和禁藥

水手隊二壘手坎諾去年因違反禁藥規定遭無薪禁賽，季後已被交易到大都會，希望回紐約重新出發。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導
坎諾（左起）與卡斯提約因禁藥停賽，歐蘇納家暴與拉斯穆斯退休，讓大聯盟總薪資支出自2012年以來首次下滑。（美聯社）

隨著經濟成長，職業運動的薪資多數呈現上升狀態，大聯盟各隊去年的薪資總支出達42.3億美元，竟比前年少了1800萬美元。誇張的是，薪資支出下降的主要原因，竟然是禁藥、家暴和季中退休。

禁藥部分，前水手明星二壘手坎諾（Robinson Cano）藥檢陽性遭無薪禁賽，他少賺了1170萬美元，球團倒是省了下來，白襪捕手卡斯提約（Welington Castillo）也因為被驗出禁藥，損失了350萬的薪水。

前藍鳥終結者歐蘇納（Roberto Osuna）去年4月加入生涯百次救援成功的俱樂部，成為歷來最年輕的會員（23歲），5月初卻因為對他3歲兒子的母親施暴，而被多倫多警方逮捕，也遭大聯盟祭出禁賽75場的處分。

太空人後來透過交易，在7月底換來歐蘇納，並於8月上旬禁賽期滿後登錄。歐蘇納也矢志要重新出發，不論他是否真心悔改，禁賽期間損失約210萬美元（約6500萬新台幣），會提醒他這是動手打人的代價。

另一個案例是前金鶯外野手拉斯穆斯（Colby Rasmus），他在髖部受傷後決定放棄了150萬美元薪資，直接宣布退休。

大聯盟總薪資支出下滑並不常見，從2002年以來也只發生第3次而已，上一次是2010年，但僅小降300萬美元，並沒有去年顯著。

紅襪去年贏得世界大賽冠軍，團隊薪資支出2.3億美元花得很值，卻是他們自1976年大聯盟實施自由球員制度以來，第一次成為最高團薪的隊伍。顯示於2017年啟用的豪華稅制度，的確讓愛砸錢的豪門有所忌憚。

「雖然去年最高團薪的球隊，總薪資支出也是2012年以來最低，但平均薪資的增加還是很顯著的。這顯示大聯盟執行的薪資緊縮措施，的確發揮了平衡競爭力的作用。」大聯盟代理總裁哈倫（Dan Halem）說。

(中時電子報)

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