怕孩子飛機上吵鬧？ 這幾招可轉移注意

2019年01月09日 16:32 中時 陳祐誠

去年有旅遊網站調查，發現台灣人在飛機上最怕遇到「放任孩童吵鬧的父母」，比例高居全球之冠，許多父母不願帶小孩搭飛機的理由，也是怕吵到其他乘客。阿聯酋航空調查發現，若有較大的機上空間、完備的娛樂系統或是美味餐點，都可以轉移小孩的注意力，對同行父母不再是折磨。

阿聯酋航空調查英國與台灣小朋友的行為後發現，英國小朋友約莫49分鐘後就開始問：「我們快到了嗎？」，台灣小朋友則是56分鐘才開始表現出不耐煩。

調查數據顯示，6歲以下的孩子對玩玩具、貼紙簿、拼圖等活動的平均專注時間，約在30分鐘左右；最能吸引6至9歲孩子的機上活動，是使用機上娛樂設施，專注時間超過1小時；9歲以上的孩子則能花超過30分鐘與家長聊天。阿聯酋航空建議，父母可以和孩子聊對旅行地點的想像及行程安排，孩子們對於旅行的想像力或許會讓家長大吃一驚。

調查指出，近8成沒有與孩子搭機經驗的家長，對要與小朋友一起搭飛機感到非常擔憂，擔心孩子在機上身體不適（63％）、打擾到其他乘客（58％）、以及孩子年紀太小不記得旅行經驗（54％）；其中有34％的家長認為，帶孩子出國會讓自己無法好好放鬆、影響自己旅遊的心情，而降低帶孩子搭機出國的意願，隨著孩子年紀越小，家長的擔心愈甚。不過，當小孩滿7歲以後，有帶小孩出過國的家長擔心程度大幅降低至4成以下。

阿聯酋航空表示，僅有8.5％的台灣家長曾經與孩子一起進行超過8小時的長途飛行，若航空公司可以提供較寬敞的座位、美味餐點、促銷票價、各類玩具、影音產品或是機上專屬兒童空間等，台灣家長想要帶孩子到歐洲與中東地區旅遊的意願，將會大幅躍升。

(中時 )