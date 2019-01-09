知名火鍋連鎖店4員工侵占公款認罪還錢獲緩刑

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台北市知名麻辣火鍋連鎖店分店吳姓副店長、林姓主任、方姓襄理、盧姓經理，被控以多報少，2年多時間聯手侵占分店營業額300多萬元，再朋分花用，案經台北地方法院審理，4人認罪，且將不法所得全部歸還業者，法官依業務侵占罪判有期徒刑9月到11月不等，均緩刑3年；緩刑期間內提供120小時的義務勞務。本案可上訴。

黃姓業者指控，4名員工共侵占1800萬元，但缺乏實質舉證，犯罪時間既長且久，法官依「罪證有疑，利歸被告」法則，認定4人共侵占307萬14元，吳、林、方、盧分別朋分45萬9207元、108萬3866元、106萬7734元、45萬9207元。

判決指出，吳姓副店長等人分別為麻辣火鍋連鎖店公館分店員工，負責櫃台收取顧客消費款項、為消費者開立消費明細單，因分店以到店消費人頭收取費用(即吃到飽)方式經營，算出自2013年11月1日至2016年3月22日止，共侵占消費款307萬14元，火鍋專賣店黃姓負責人察覺，向警方報案。

判決書指出，被告4人正值青壯年，不思循正當管道獲取錢財，竟一時貪圖私利，利用各自職務之便，長期侵占顧客消費款，顯然缺乏尊重他人財產權及誠信的觀念，不過，他們犯後坦承犯行，自動繳納不法所得，且審理中都有意再賠18萬元給黃姓業者，依法判刑。

(中時 )

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