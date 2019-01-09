獨》內閣總辭倒數還在喬位子 陳吉仲提翁震炘任北農總座

2019年01月09日 16:16 中時電子報 戴安瑋 、 陳儷方

行政院即將總辭之際，竟傳出農委會代理主委陳吉仲日前向台北市政府表達，將讓農金局副局長翁震炘接任台北農產運銷公司總經理，但北市府認為，內閣即將改組，目前不宜做任何人事更動。

九合一大選民進黨挫敗後，行政院長賴清德已多次表態，將於立法院審查完中央總預算後，率內閣總辭，內閣可能在這一、二天總辭，據了解內情人士表示，農委會代理主委陳吉仲也須跟著總辭，但陳吉仲在總辭前、日昨竟通知台北市政府，將任命金局副局長翁震炘接任北農總經理。

該人士表示，台北市政府認為內閣即將總辭，北農總經理人事案，應留待新內閣上任後處理，不宜貿然於現在決定人選，該人事案並沒有急迫性。

蔡英文選上總統後，農委會即推派吳音寧擔任北農總經理，但吳音寧因看不懂財報，引起軒然大波，被批評為高薪實習生後，又發生殘菜送溪洲老家、拒絕赴台北市議會備詢，加上高麗菜、香蕉、鳳梨等農產品產銷嚴重失衡，農民叫苦連天、輿論撻伐，北農董事會去年11月決定辭去吳音寧職務，迄今已快2個月。北農將於1月24日召開董事會再決定人選。

該人士說，九合一大選民進黨挫敗後，農委會對北農總經理接替人選，一直未鬆口，仍在主導此一人事案，內閣總辭在即還一直在喬，農委會主委陳吉仲的行文，已讓北市府反感。

記者多次打電話給陳吉仲求證此事，但陳吉仲一直未接電話。

(中時電子報)