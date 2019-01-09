雲林開罰廚餘餵豬 50年養豬戶反彈：「寧棄養 不改用飼料」

2019年01月09日 16:33 中時 張朝欣

雲林縣禁止廚餘養豬，對四湖鄉豬農吳謙武開出第1張罰單，吳謙武9日表示他養豬已50餘年，經驗告訴他豬隻吃廚餘與吃飼料的抗體不同，若突然改變飼養方法會造成豬隻生病甚至死亡，所以寧可放棄養豬也不願改用飼料。

雲林縣政府去年12月25日公告禁止廚餘養豬，宣導10天後正式展開稽查，7日在四湖鄉查獲豬農吳謙武使用未蒸煮過的廚餘餵豬，對他開出全縣第1張罰單1200元，但吳謙武認為對豬農不公平，拒絕在罰單上簽名。

75歲的吳謙武養豬已超過50年，以前分別試過用飼料、廚餘養豬，發現豬隻吃不同的食物會產生不同的抗體，目前飼養40餘頭母豬、仔豬長期餵食廚餘，廚餘來源為四湖鄉學校單位與小吃攤，多年來都沒有問題。

吳謙武表示，學校面對廚餘問題也相當頭痛，他幫忙回收廚餘再利用很受歡迎，學校的廚餘都是學生的剩飯菜，已充分蒸煮過；小吃攤只收煮飯菜的油湯，藉此補充豬隻養分。所飼養的豬隻生長情況很好，也不會有染疫問題，想不懂為何要強迫禁用廚餘。

「突然改變飼養方式，豬隻一定會出問題」，吳謙武回想3年多前稽查人員要求他的豬隻注射口蹄疫疫苗，原本沒問題的母豬注射後配種便出現困難，產下的仔豬很容易夭折「改用飼料養豬若出現問題，損失誰要負責？」。

吳謙武說，這2天他依規定將廚餘蒸煮後再養豬，但9日縣府又公告「即使廚餘蒸煮後也不得餵豬」，他願意配合政策防疫，但認為相關單位也要重視豬農的心聲，若強迫他改用飼料，將放棄養豬準備退休。

(中時 )