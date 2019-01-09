陸積極籌辦第二屆進口博覽會

2019年01月09日 16:58 工商 賴瑩綺

新華社報導，中國國際進口博覽局9日介紹，距離第二屆進博會還有300天，籌辦工作正在緊鑼密鼓進行中。第二屆進口博覽會的企業商業展展覽面積根據展商需求比首屆增加，設裝備、消費、食品、健康、服務等5個領域7個展區。

據悉，第二屆進口博覽會在基本框架方面，主辦單位、合作單位、承辦單位、舉辦時間、舉辦地點均與首屆保持一致，在展覽佈局和規模方面，繼續包括國家綜合展、企業商業展和虹橋論壇。

第二屆進口博覽會總展覽面積會超過首屆規模，其中，國家綜合展展覽面積3萬平方米，展示貿易投資領域有關情況，包括貨物貿易、服務貿易、產業狀況、投資旅遊，以及各國有特色的產品，只展示不成交。企業商業展展覽面積根據展商需求會比首屆增加，設裝備、消費、食品、健康、服務等5個領域7個展區。

論壇仍然包括主論壇和若干分論壇，參會嘉賓規格、規模力爭超過首屆。在政策支持方面，保持首屆支持力度不減，並根據新形勢和新要求，推動有關部門出台新的支持政策措施。

據了解，第二屆中國國際進口博覽會根據首屆進口博覽會的實際情況和展區特點對展區進行調整，適當擴大部分展區規模和題材。裝備展區增加大型機械，並擴大室外面積；科技生活展區增加AR／VR題材；品質生活展區增加高端消費品題材；醫療器械及保健品展區增加養老概念題材等，以滿足展商多樣化的展覽需求。另外，本次博覽會還調整了部分展區的展品類別，使各個展區內容更加專業化，並改善展區結構，能夠更好滿足不同領域的消費者的需求。

(工商 )