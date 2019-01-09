蔡英文「22K已成歷史代名詞」遭網友噓爆

2019年01月09日 16:14 中時電子報 莊楚雯

今天蔡英文在臉書PO文，表示在她任內基本工資連續3年調漲，打工族的時薪也來到150元，大誇台灣已經變得更好「馬政府的22K，蔡英文已經把它送進歷史灰燼。」對此，網友不但無感還說，「基本工資增加，物價也上升，實質薪資根本是在倒退」，一樣的東西現在要花更多錢才買得到，好在哪？

這名網友在PTT發文，戳破蔡英文的美夢，「上任後馬上修法一例一休，造成物價上漲；降低加班費算法，原本月薪/168是時薪，現在是月薪/240才是時薪，讓加班費直接少了將近2/3」不只如此，過了一年馬上把休息日加班費改成實做實，原本一例一休硬性規定一定要七休一，「結果都發生蝶戀花事件駕駛過勞，現在還想放寬標準」。

原PO還說，雖然任內調高基本工資，但是店家也馬上跟著漲一波，「你最低月薪資漲了1100，工讀時薪漲了30/hr，也比不上十塊錢的商品一次漲五元，餐廳、客運各種漲價」，說實在調高基本工資只是給資方一個漲價的理由而已，「實質薪資當然是倒退！」

對此，網友們留言「敢嘴我大英皇？」、「店家又有漲價的理由了，爽」、「笑死，先落實勞檢吧」、「富人減稅更多怎麼忘了說？」、「2016前漲價=該死，2016後漲價=適度通膨是好事」、「22k時代過去，現在是23k！哈哈哈」。

(中時電子報)