武陵櫻花季將開跑 每日限6000人

2019年01月09日 16:42 工商 彭媁琳

交通部宣布2019年武陵農場櫻花季將要開跑，櫻花季疏運時程2月7日(星期四，大年初三)登場，持續至2月27日(星期三)，共計21日。

交通部指出，為保障高品質賞櫻空間，公路總局比照往年再次與退輔會暨森林保育事業處、武陵農場、雪霸國家公園、交通部觀光局暨參山國家風景區管理處及台中市政府等相關單位合作，共同規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施。

場內總量管制部分，櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6,000人，包括住宿遊客1,800人及一日遊遊客4,200人，其中一日遊遊客分為團體票1,000人及搭乘公共運輸散客3,200人；住宿遊客憑武陵農場製發之車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並換發通行證進場，搭乘公共運輸散客則由客運業者提供之售票管道購買車票進場。

櫻花季期間，台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制，櫻花季期間中124線將由台中市政府公告禁止車輛進入，並由武陵農場及台中市政府警察局實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入。

台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊於櫻花季禁止臨時停車，將於該路段繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌，台中市政府警察局將於花季期間嚴加取締。

(工商 )