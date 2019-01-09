黑面琵鷺赴日做保育！超萌寶寶搭機來台 期待相見歡

台日合作！讓黑面琵鷺生生不息！台北市立動物園於2010年，曾透過跨國保育合作，將救治後評估不適合野放的黑面琵鷺「Happy（公）」，送往日本東京「多摩動物公園。在該園保育人員的努力下，「Happy」不負眾望於2013年時成功繁衍下一代。
為了讓黑面琵鷺能在亞洲建立其他的衛星族群，日方特別挑選了2公2母的圈養黑面琵鷺送到台灣定居。這4隻個體已於昨（1/8）抵達動物園，其中一隻5歲的雄性個體（腳環為「黃赤」），就是「Happy」的後代，牠們將在檢疫期滿後，在生態鳥園與大家見面！
2002年底在宜蘭的農田裡，賞鳥人士發現有一隻黑面琵鷺無法飛行，於是通報宜蘭縣政府動植物防疫所派員前往捕捉，後轉送到台北市立動物園檢疫救傷中心治療。獸醫師診治後，發現該黑面琵鷺個體因左翅骨折處感染嚴重，雖經極力搶救挽回生命，但已無法飛行，判斷已不適合野放，於是在傷癒後將牠移往鳥園定居，保育員並為牠取名為「Happy（公）」。
到了2009年6月，日本朝鮮大學鄭鐘烈教授因為到台北市立動物園參訪，在聽聞了救傷黑面琵鷺的故事後，便積極地穿針引線，希望讓「Happy」能夠加入日本「多摩動物公園 (Tama Zoological Park)」黑面琵鷺的復育計劃，為人工照養的族群注入新血源。經過為期六個月的籌備， 2010年1月13日，「Happy」肩負著繁衍後代的重責大任，帶著台灣民眾的期待與祝福，啟程前往日本展開新生活。
「Happy」入住的「多摩動物公園」位於東京都內，面積達52公頃，是日本國內面積最大且具代表性的動物園之一，也是第一個照養黑面琵鷺的動物園。「Happy」加入後，被多摩動物園保育員改名為「台北」，也順利地在2013年配對繁殖成功。為了讓黑面琵鷺也能在亞洲其他地方建立圈養衛星族群，降低因為環境變遷或疫病傳播所引發的風險，「多摩動物公園」特別挑選了2公2母的圈養黑面琵鷺送到台灣定居。
這次來台的4隻黑面琵鷺（2公2母），其中編號「191」5歲的雄性個體（腳環為「黃赤」），就是「台北」的後代。牠們在昨天下午搭乘中華航空公司編號CI221班機，於日本當地時間下午2點15分（日本時間比台灣快1小時）由東京羽田機場出發，經歷約4個小時的飛行時間，於台灣晚間5點15左右降落在台北松山機場，緊接著由專人專車接送返回台北市立動物園，預計檢疫期滿後，就能到生態鳥園和大家見面囉！
(中時電子報)