黑面琵鷺赴日做保育！超萌寶寶搭機來台 期待相見歡

四隻黑面琵鷺於1月8日晚間平安抵達台北市立動物園（吳立信攝）。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

台日合作！讓黑面琵鷺生生不息！台北市立動物園於2010年，曾透過跨國保育合作，將救治後評估不適合野放的黑面琵鷺「Happy（公）」，送往日本東京「多摩動物公園。在該園保育人員的努力下，「Happy」不負眾望於2013年時成功繁衍下一代。

2002年底宜蘭縣政府動植物防疫所將受傷的黑面琵鷺送到台北市立動物園治療（王寶榮攝）。（台北市立動物園提供）

為了讓黑面琵鷺能在亞洲建立其他的衛星族群，日方特別挑選了2公2母的圈養黑面琵鷺送到台灣定居。這4隻個體已於昨（1/8）抵達動物園，其中一隻5歲的雄性個體（腳環為「黃赤」），就是「Happy」的後代，牠們將在檢疫期滿後，在生態鳥園與大家見面！

四隻黑面琵鷺抵達松山機場後，由專人專車接回台北市立動物園（吳立信攝）。（台北市立動物園提供）

2002年底在宜蘭的農田裡，賞鳥人士發現有一隻黑面琵鷺無法飛行，於是通報宜蘭縣政府動植物防疫所派員前往捕捉，後轉送到台北市立動物園檢疫救傷中心治療。獸醫師診治後，發現該黑面琵鷺個體因左翅骨折處感染嚴重，雖經極力搶救挽回生命，但已無法飛行，判斷已不適合野放，於是在傷癒後將牠移往鳥園定居，保育員並為牠取名為「Happy（公）」。

保育員用儀器掃描黑面琵鷺身上的晶片（吳立信攝）。（台北市立動物園提供）

到了2009年6月，日本朝鮮大學鄭鐘烈教授因為到台北市立動物園參訪，在聽聞了救傷黑面琵鷺的故事後，便積極地穿針引線，希望讓「Happy」能夠加入日本「多摩動物公園 (Tama Zoological Park)」黑面琵鷺的復育計劃，為人工照養的族群注入新血源。經過為期六個月的籌備， 2010年1月13日，「Happy」肩負著繁衍後代的重責大任，帶著台灣民眾的期待與祝福，啟程前往日本展開新生活。

編號「191」5歲的雄性黑面琵鷺（腳環為「黃赤」），就是「台北」的後代（本照片由日本「多摩動物公園（Tama Zoological Park）」）提供

「Happy」入住的「多摩動物公園」位於東京都內，面積達52公頃，是日本國內面積最大且具代表性的動物園之一，也是第一個照養黑面琵鷺的動物園。「Happy」加入後，被多摩動物園保育員改名為「台北」，也順利地在2013年配對繁殖成功。為了讓黑面琵鷺也能在亞洲其他地方建立圈養衛星族群，降低因為環境變遷或疫病傳播所引發的風險，「多摩動物公園」特別挑選了2公2母的圈養黑面琵鷺送到台灣定居。

黑面琵鷺離開箱籠後，保育員進行消毒（吳立信攝）。（台北市立動物園提供）

這次來台的4隻黑面琵鷺（2公2母），其中編號「191」5歲的雄性個體（腳環為「黃赤」），就是「台北」的後代。牠們在昨天下午搭乘中華航空公司編號CI221班機，於日本當地時間下午2點15分（日本時間比台灣快1小時）由東京羽田機場出發，經歷約4個小時的飛行時間，於台灣晚間5點15左右降落在台北松山機場，緊接著由專人專車接送返回台北市立動物園，預計檢疫期滿後，就能到生態鳥園和大家見面囉！

(中時電子報)

上：編號69、中左：編號191、中右：編號135、下：編號156（照片由日本「多摩動物公園（Tama Zoological Park）」）提供

跨國保育合作「開花結果」~救傷「黑琵（Happy）」後代返台定居。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

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