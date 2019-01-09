任容萱撇跟周孝安不熟 不進Selina新公司

2019年01月09日 16:27 中時 李承陽

任容萱、周孝安主演驚悚片《玩命貼圖》，兩人在片中飾演學長學妹，任容萱學生時期也跟學長談過戀愛，目前她單身，前陣子有心儀對象但沒有發展下去，坦承談戀愛是自己的養分，對手演員周孝安日前被爆劈腿，她9日受訪時撇的超乾淨，「我們已經1年多沒見面，超不熟的。」

周孝安也承認自7日後沒再與兩女聯絡，他在最初的電影設定中遭成語蕎仙人跳，生活中有被告白，但還沒有女方自己送上門的經驗，「只有一次在大陸拍戲，全部工作人員住在同一個飯店，有一個女生來敲我門，說她是我們劇組的人，有人在追她，要躲進我房間，但我根本不認識她。」他沒讓那女的進房，請對方向飯店人員求助。

日前傳S.H.E3人跟華研擬新合約未果，請Selina前夫張承中律師幫忙處理法務，任容萱說她也有看過兩人互動，「必經是曾經一起生活過的人，我覺得他們現在的互動很好。」她也說自己不會去Selina新的經紀公司，但有給姊姊營運公司的一些意見，「她叫我當她經紀人，但我們兩個人都能賺錢，幹麻賺她的錢。」也透露Selina仍有在訓練歌藝，聲音狀態和以往不太一樣，歌迷可以期待。

片中任容萱有場下水戲，拍攝時為了要深潛，她還綁鉛塊，且要在水中張開眼睛所以不能戴隱形眼鏡，讓她拍起來相當困難，而且每次下水就要撐個30秒到1分鐘，她說：「好幾次快沒戲，就只能手比叉叉先上岸。」電影11日上映。

(中時 )