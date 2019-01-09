體重曾飆至140公斤男子靠中藥找回健康

2019年01月09日 16:41 中時 林周義

國人十大死因中，有8項與肥胖有關。39歲的林先生，體重曾一度飆到140公斤，身體質量指數(BMI)高達43，女友也因此離開他。桃園長庚紀念醫院中醫內兒科主任江昆壕表示，肥胖是一個「陽虛陰實」的複雜病態，因代謝脂肪的功能不足(陽虛)，導致脂肪堆積(陰實)。因五臟六腑功能失調、氣血津液失常、陰陽失衡，造成體重不正常上升。

BMI(bodymassindex)為世界衛生組織(WHO)建議衡量體重過重和肥胖的標準，指體重(公斤)除以身高(公尺)的平方，即BMI=w∕h²。根據衛福部定義，BMI≧24為體重過重，≧27為肥胖，而≧40時，便可視為「病態性肥胖」，林先生就是典型的案例。

林先生回憶，童年時體型偏瘦，卻在國小5、6年級時突然竄升為肥胖兒童；他表示，朋友多，加上不忌口，20歲時體重飆至100公斤；34歲時則因戒菸，體重持續上升，最高紀錄為140公斤，BMI指數43。除了胃食道逆流，也伴隨仰臥時呼吸不順暢、起床時腰酸背痛、肩背上肢發麻、精神疲累、淺眠、足跟疼痛、爬樓梯會喘等狀況。江昆壕表示，這是臟腑陰陽、氣血津液都出了問題。

江昆壕表示，為改善林先生的狀況，需補養臟腑陰陽、調理氣血津液，以恢復臟腑陰陽、氣血津液的正常狀態。治療期間，江昆壕為他開立處方如桂枝湯、平胃散、溫膽湯、五苓散、苓桂朮甘湯、濟生腎氣丸、四逆散、桂枝茯苓丸等，以達到活血化瘀、化濕濁、燥濕化痰、補陽等作用。另搭配其他單味中藥，並囑咐林先生配合飲食、生活習慣的調整。

在「飲食四原則」的醫囑下，林先生展開細嚼慢嚥、不吃不該吃的、不刻意少吃、不要吃過飽的生活。經過1年半服用中藥的配合下，體重由129公斤降至目前的97公斤，BMI也由43改善至33。多數的身體不適消失，同時還治癒了高尿酸血症、脂肪肝及脂肪性肝炎。

江昆壕表示，現代人飲食習慣改變和生活作息不良，是肥胖的主因。因中藥不傷身、無副作用、無併發症，對於肥胖者，是治療的新選擇。治療時長視臟腑陰陽、氣血津液功能恢復的快慢而定，通常恢復愈快，體重和BMI就降得愈快。他提醒民眾調整飲食習慣，再加上中醫藥的幫助，才能事半功倍。他建議民眾勿熬夜，遠離冰品、甜食、麵食類和含糖飲料，並適度運動，才能找回健康。

(中時 )