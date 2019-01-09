雲林禁止廚餘養豬法源霧煞煞 縣府撰寫Q＆A釋疑

2019年01月09日 16:50 中時 周麗蘭

防堵非洲豬瘟透過廚餘傳播，雲林縣長張麗善上月宣布禁止廚餘養豬，環保局9日正式公告：雲林縣一般廢棄物之生熟廚餘的處理場所僅限堆肥場、掩埋場、焚化廠、除作動物飼料外之處理場所或再利用場所。

環保局依據《廢棄物清理法》第12條r及第14條規定，9日公告雲林縣生熟廚餘的處理指定場所為合法堆肥場、公民營掩埋場、焚化廠、除作動物飼料外之處理場所或再利用場所。

此一公告是否代表全面禁止廚餘養豬？業界眾說紛紜，有人認為此一公告依廢清法第14條僅指定廚餘處理場所，並未規範罰則，屬教示性勸說。

環保局長張喬維表示，《廢棄物清理法》未提及廚餘可養豬，而廚餘管理屬於地方權責，雲林縣環保局根據廢棄物清理法第14條及施行細則，將撤銷廚餘養豬之許可，也就是廚餘不管如何處理都不可養豬。

不過雲林縣環保局8日開單告發四湖鄉吳姓養豬農，罰款1200元，是因未自備廚餘蒸煮設備，法源依據「一般廢棄物回收清除處理辦法第34條，「廚餘養豬再利用應落實高溫蒸煮，蒸煮過程應攪拌均勻，維持中心溫度90℃以上至少1個小時以上始可餵養豬隻，違反規定者將處新臺幣1200以上6000元以下罰鍰」。

縣府祕書長張志銘表示，雲林縣禁止用廚餘養豬沒有疑義，但盡量以不開單告發為原則，輔導養豬農改以飼料養豬，目前正在撰寫Q＆A釋疑，近日將公布。

(中時 )