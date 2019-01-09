私密處10大初老症狀！變黑黯沉原因曝光

初老不只會影響體力、記憶力，連私密處也會產生變化，專家表示，包括頻尿、異味、搔癢等大大小小的困擾可能都是初老症狀，另外，也可能因為血液循環變差，使得私密處顏色變黑黯沉。
《每日健康》報導，護理師原田純列出私密處初老的10大症狀：
1. 變黑
許多人好奇私密處為何會變黑？其實最大原因是血液循環變差，若會陰、屁股尾椎一帶變黑，很有可能是荷爾蒙失衡，應注意保暖，促進血液循環。
2. 異味
荷爾蒙分泌活潑的20∼39歲，陰部會散發吸引異性的性感氣味，但隨著荷爾蒙改變，原本的氣味有可能轉變成惡臭。另外，長期攝取垃圾食物或乳製品配水果、油炸食物配啤酒等容易造成氣血阻塞的食物，也會導致私密帶的氣味變差。
3. 分泌物異常
停經前排出透明無色的白帶是健康狀態，但有月經卻幾乎沒有白帶的人，可能是陰道壁新陳代謝變差所導致。
4. 搔癢
除了細菌感染以外，濕疹、悶熱或太過乾燥都可能引起搔癢。
5. 生理痛
熬夜、睡眠不足或壓力都有可能造成生理痛，另外，當氣、血、水凝滯、身體寒冷時也容易造成疼痛。
6. 痔瘡
血液循環不佳引發的身體寒冷，以及壓力、運動量不足都有可能造成痔瘡。
7. 性慾下降、性冷感
股關節及坐骨結節一帶僵硬，恐導致性慾下降、甚至性冷感，建議可藉由按摩舒緩放鬆。
8. 漏尿、頻尿
由於女性的尿道較男性短，因此骨盆底肌肉衰退更容易產生尿失禁現象。
9. 便祕
當黃體素分泌增加，容易產生便祕症狀；另外，過度減肥、壓力、運動不足及飲食習慣不正常等等，也是造成便祕的原因。
10. 漏便
骨盆底肌肉衰退以致肛門括約肌衰弱、直腸落入陰道形成直腸囊腫，都可能造成漏便，可藉由運動、改變飲食及生活習慣來改善。
(中時電子報)