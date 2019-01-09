私密處10大初老症狀！變黑黯沉原因曝光

2019年01月09日 16:33 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

長白髮是初老？遺傳、生活作息也相關│中視新聞

初老不只會影響體力、記憶力，連私密處也會產生變化，專家表示，包括頻尿、異味、搔癢等大大小小的困擾可能都是初老症狀，另外，也可能因為血液循環變差，使得私密處顏色變黑黯沉。

《每日健康》報導，護理師原田純列出私密處初老的10大症狀：

1. 變黑

許多人好奇私密處為何會變黑？其實最大原因是血液循環變差，若會陰、屁股尾椎一帶變黑，很有可能是荷爾蒙失衡，應注意保暖，促進血液循環。

2. 異味

荷爾蒙分泌活潑的20∼39歲，陰部會散發吸引異性的性感氣味，但隨著荷爾蒙改變，原本的氣味有可能轉變成惡臭。另外，長期攝取垃圾食物或乳製品配水果、油炸食物配啤酒等容易造成氣血阻塞的食物，也會導致私密帶的氣味變差。

3. 分泌物異常

停經前排出透明無色的白帶是健康狀態，但有月經卻幾乎沒有白帶的人，可能是陰道壁新陳代謝變差所導致。

4. 搔癢

除了細菌感染以外，濕疹、悶熱或太過乾燥都可能引起搔癢。

5. 生理痛

熬夜、睡眠不足或壓力都有可能造成生理痛，另外，當氣、血、水凝滯、身體寒冷時也容易造成疼痛。

6. 痔瘡

血液循環不佳引發的身體寒冷，以及壓力、運動量不足都有可能造成痔瘡。

7. 性慾下降、性冷感

股關節及坐骨結節一帶僵硬，恐導致性慾下降、甚至性冷感，建議可藉由按摩舒緩放鬆。

8. 漏尿、頻尿

由於女性的尿道較男性短，因此骨盆底肌肉衰退更容易產生尿失禁現象。

9. 便祕

當黃體素分泌增加，容易產生便祕症狀；另外，過度減肥、壓力、運動不足及飲食習慣不正常等等，也是造成便祕的原因。

10. 漏便

骨盆底肌肉衰退以致肛門括約肌衰弱、直腸落入陰道形成直腸囊腫，都可能造成漏便，可藉由運動、改變飲食及生活習慣來改善。

(中時電子報)