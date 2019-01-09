前AIT處長也在內！44國際學者聯名挺台 團結對抗威脅

2019年01月09日 16:38 中時電子報 馮英志

自中國大陸國家主席習近平近期重申不排除武力統一台灣，武統議題再次引發熱議。繼白宮國安會發言人在推特上公開支持台灣，並呼籲大陸恢復與台政府對話後，包括前任美國在台協會處長，以及來自美國、加拿大、英國及澳洲等44名國際學者聯名發表致台灣人民公開信，呼籲台灣應維持團結。

這封公開信9日發表於英文媒體《台北時報》與《美國之音》，以「享有民主的台灣人民加油！」破題，指出過去2年中國大陸不擇手段試圖壓縮台灣的國際空間，以擴充軍力作威脅，造成台灣未來只有納入威權體制的大陸的印象。這些壓力在中國大陸國家主席習近平2日的談話達到新高點。習近平當時表示，台灣問題是中國大陸內政，依「一國兩制」完成統一是未來唯一選項，台灣獨立是「死路」。

蔡英文總統隨後回應強調，絕大多數台灣人民強烈反對「一國兩制」，她主政的政府從未接受所謂的「九二共識」。她主張的「台灣共識」是基於「四個必須」，包括必須接受中華民國台灣存在的事實，也必須尊重台灣2300萬人民對自由與民主的堅持。

對於蔡總統的主張，這些學者深信是正確的反應，也顯示蔡總統在面對共產中國日增的威脅下，所展現的穩健與盡責的領導能力。

公開信對台灣人民抗拒中國大陸威脅，護衛民主制度的立場感到欽佩，但也擔心北京最近採取的欺騙與散布謠言的顛覆伎倆，可能播下台灣內部分裂與混亂種子，造成北京對台動武的藉口。

公開信指出，台灣正處於前所未見的十字路口，它的生存正受中國大陸威脅。雖然和所有民主體制一樣，台灣有許多內政問題必須解決，但在作為自由與民主國家的生存面臨更大威脅時，民主程序應該不影響舉國團結。如果不同政治立場的台灣人民不了解這項威脅，讓手段高壓的北京領導人有機會分化台灣社會。

公開信最後呼籲，台灣人民看清未來作為自由與民主國家，基本要務是自己要團結支持以民主方式選出的總統。

包括美國智庫「國際評估暨戰略中心」（International Assessment and Strategy Center）「未來亞洲計畫」主任譚慎格（John Tkacik）、前美國在台協會台北辦事處處長司徒文（William Stanton）與楊甦棣（Stephen Young）、紐約大學法學教授孔傑榮（Jerome Cohen）、丹麥組織「台灣角」（Taiwan Corner）主席麥可丹尼爾森（Michael Danielsen）、澳洲學者家博（Bruce Jacobs）、英國倫敦大學亞非學院（SOAS）郝任德（Michael Rand Hoare）等44位來自全球各地學者、專家，聯名簽署了這封公開信。

(中時電子報)