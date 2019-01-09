島國友邦諾魯總統訪台 盧秀燕陪同參觀花博

諾魯共和國總統瓦卡（左五）參訪台中花博，台中市長盧秀燕（右五）陪同參觀「聆聽花開的聲音」。（王文吉攝）

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台中市長盧秀燕（右）致贈台灣紅彩繪陶瓶給諾魯總統瓦卡（左）。（王文吉攝）
台中市長盧秀燕（右）代表台中市政府，歡迎友邦元首瓦卡總統（左）來訪。（王文吉攝）

台中花博入園人數已突破300萬人，我國友邦諾魯共和國總統瓦卡伉儷來台訪問，9日下午特別造訪森林及馬場園區。市長盧秀燕除陪同參觀地表最大的機械花「聆聽花開的聲音」，還提及前幾天是瓦卡總統生日，特別以英文祝福「Belated happy birthday to you！」

諾魯總統瓦卡伉儷參訪團先到馬場園區花舞館內欣賞蘭花，再前往森林園區欣賞「聆聽花開的聲音」及參觀「發現館」。盧秀燕代表台中市政府贈致台灣紅彩繪陶瓶、湖心亭漆藝盒、山櫻花漆盤給瓦卡總統伉儷，另準備花博餅伴手禮給隨行人員，品嚐台中的好味道。

盧秀燕歡迎瓦卡總統到訪台中，由於瓦卡總統前幾天生日，盧秀燕特別用英文「Belated happy birthday to you！」當面表達遲來的祝福。盧秀燕表示，花博是目前台中最漂亮的景點，限時展覽只到4月24日，特別歡迎瓦卡總統、夫人及隨行大使到台中來參觀。

諾魯共和國位於南太平洋密克羅尼西亞群島，國土面積為21.3平方公里，是世界上最小的島國，也是世界上第三小的國家，僅大於梵蒂岡及摩納哥。諾魯的人口約10500人，位居世界倒數第三，僅多於吐瓦魯和梵蒂岡。

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