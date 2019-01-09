老公氣炸！老闆友人拖人妻出來「弄一下」網喊不單純

老公氣炸！老闆友人拖人妻出來「弄一下」網喊不單純。（圖/翻攝自爆料公社）

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中時電子報
到底怎麼回事？！（影/Yutin Liu YouTube）
人夫爆氣說，魯男還把我老婆從桌子下拖出來...拍攝者小花過程中還叫我老婆就給他弄一下，請問是要弄什麼？（圖/翻攝自爆料公社）

一名人夫在臉書社團上控訴，表示自己老婆任職某公司會計，卻遭到老闆朋友騷擾，該名男子站在辦公室門口打招呼的方式就是對他老婆說要「攬一下」，人妻因感到害怕躲至桌下，沒想到老闆魯姓友人竟直接闖入，硬是想將人妻從桌底拖出來。該男子並要求女助理小花（化名）拍攝過程，期間小花還一邊嬉笑，一邊鼓譟「給他弄一下啦！」

人夫在臉書「爆料公社」PO文，表示妻子就職某間公司會計，影片中的魯姓男子是老闆的朋友，人夫強調老婆與魯男不熟，但魯男一進門打招呼的方式就是對老婆說要「攬一下」，老婆因此直呼「不要」，還嚇到抱了個枕頭遮臉、躲在桌子底下。

人夫爆氣說，「魯男過程中用腳踢我老婆的屁股，還把我老婆從桌子下拖出來...拍攝者小花過程中還叫我老婆就給他弄一下，請問是要弄什麼？」影片中，小花說：「妳就給他弄一下，很快就沒事了」、「快點！一分鐘很快就過去了，妳這樣子，他等下會弄更久喔！」至於魯男則試圖想把人妻拖出來，只見他抓住她的雙腿拖行，還說「妳蹲躲在這，很像在吹耶！」

人夫解釋，辦公室內不是開放空間，門口被對方堵住沒地方跑，所以躲桌子下。「我會取得影片是因為他們拍攝後就傳給朋友炫耀」、「當天下班我們已經到派出所報案並對此人提告。人夫想請問各位網友，「誰能容忍老婆被人如此對待？」

影片曝光後，許多網友回應，「好噁」、「支持提告」、「感覺不單純，找出那道是什麼顏色的光」，但也有人覺得是在開玩笑，「感覺在玩」、「你老婆怎麼也很開心」。

(中時電子報)

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