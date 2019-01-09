迪麗熱巴《烈火如歌》挽回渣男 現實中「絕不糾纏」

2019年01月09日 16:57 中時 林淑娟

迪麗熱巴在《烈火如歌》遭背叛。（中天）

迪麗熱巴主演《烈火如歌》。（中天）

由迪麗熱巴與周渝民領銜主演的古裝武俠大戲《烈火如歌》在中天綜合台播出後大受觀眾喜愛、收視表現亮眼，迪麗熱巴劇中飾演烈火山莊大小姐烈如歌，劇情一開始便遭到青梅竹馬的大師兄戰楓（張彬彬飾）悔婚還百般羞辱，心痛不已的如歌與周渝民飾演的銀雪公子相遇，展開一段跨越前世今生的相戀。劇裡遭到初戀情人背叛仍努力挽回對方，迪麗熱巴接受中天獨家專訪時透露，現實生活中她絕對不會這樣做。

26歲的迪麗熱巴雖有過緋聞，卻從未公開承認戀情，對於「愛情」她坦言，絕不會愛上像大師兄這樣的情人，亦不會在被對方拒絕、狠心傷害後還不肯放手，「如歌是一個敢愛敢恨的女孩，一開始不能理解大師兄的改變，相信他是有苦衷的，所以一直不想放棄，是因為她內心不甘心。」而被問到如果遇上這樣的情人，會做何選擇呢？迪麗熱巴表示，「我覺得如果對方都放狠話了，就不要再糾纏了吧！這會很奇怪的，我覺得這樣挺傷自尊的。」

迪麗熱巴在《烈火如歌》中飾演武功高強的俠女，武打戲分吃重，也讓她吃了不少苦頭，像是為了將「使鞭子」的動作做到最好、最到位，練習時不慎發生意外，迪麗熱巴說：「我在旁邊練習（使鞭子）的時候抽到自己，拍這種武打戲多多少少都會受傷吧！我在劇裡面有很多用鞭的打戲。以前看過其他戲，鞭子大部分是那種很短的、沒有頭的特效鞭，但我們這個劇裡用的都是真鞭子。我在戲裡只用過一兩次短鞭子，其他大部分都是用很長的真鞭子。」

劇中大量「吊鋼絲」的戲份也讓女神很難忘，像是劇中有一場在瀑布下方的武打戲，「那場戲我需要吊著威亞（鋼絲），靠自己的力量在空中翻一下，360度翻跟斗那種。我從來沒做過這種動作，武術導演也說這動作挺有難度的，但是導演相信我可以試試，就讓我自己來做這個動作了，最後我真的成功了，雖然事後有一點點頭暈。」不用替身、親自上陣，敬業的迪麗熱巴堅持將最好的一面呈現給觀眾。

近來清朝宮鬥劇熱潮再起，其中「乾隆後宮最美嬪妃─香妃」一角討論度甚高，網友紛紛點評，來自維吾爾族、擁有深邃五官的迪麗熱巴最有資格演出這位歷史上著名的美人，聽聞網友的稱讚，迪麗熱巴笑答：「我不知道網友為什麼會這樣說，我自己不這樣覺得，但如果有適合的劇本，會考慮接演這類型的戲，但我覺得自己比較適合演毒皇后這類的狠毒女人。」

(中時 )