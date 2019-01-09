買了無懸念！好市多極品可可 網狂推：真的超好喝

2019年01月09日 17:04 中時電子報 陳煌祥

有網友在臉書社團分享，到好市多買SWISS MISS可可粉時，聽到其他客人推薦另一款可可粉MONBANA，抱著嘗試心態買回家後，意外發現超級好喝，PO分享文推薦，引起熱烈回應，即使一箱要價499元仍被網友狂推，「499的真的好喝」、「這個無懸念買就對了」。

好市多又有一款可可商品被網友大堆，網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文表示，原本到好市多買$279的S牌即溶可可，突然聽到一位年輕媽媽跟她的小孩說「哇！有那個好好喝的可可快去拿一盒」，等她們離開後，原PO默默的把車上$279的S牌換上$499的M牌極品可可，原PO表示，原本只是抱著嘗鮮心態買回家試試，卻意外喝到超級好喝的可可。

網友激推極品可可粉。(翻攝Costco好市多 商品經驗老實說)

文章一出，引起其他網友熱烈回應，「279的很甜，499的我覺得比較好喝」、「499的幾乎沒有奇怪食品添加物，讚」、「499牛奶味比較重」、「這個無懸念買就對了」、「喝了好幾年了，都是聖誕節前才有賣，買了第一年就成主顧了，想喝真正有巧克力味的，買就對了不會後悔」。

另外，也有網友傳授喝法，「用熱牛奶泡可可很好喝」、「冰熱都好喝，最喜歡再加點鮮奶」、「用半包可可再加黑咖啡變摩卡，也不錯」更有網友回覆說，「499是法國知名品牌」、「這個是米其林推薦的，真的很濃很香又不甜」、「這品牌的巧克力，也是超好吃」。

(中時電子報)