全台四大超商冷凍年菜評比「寬心園」獲雙項大獎

2019年01月09日 17:00 工商 曾麗芳

寬心園外帶年菜，2019年推出諸事大吉全新年菜，共有5道精緻素食手路菜。（圖／寬心園）

農曆春節將至，各大餐飲集團爭相推出外帶年菜搶市，由於市場太過競爭，業者紛紛絞盡腦汁研發新菜色！去年底，由國內媒體舉辦的四大超商329道冷凍年菜評比結果出爐，來自「寬心園」精緻蔬食連鎖餐廳的「珍味佛跳牆」，不僅拿下素食類第1名，寬心園的冷凍年菜同時獲得第3名殊榮，成了國內唯一獲得雙項大獎的素食餐廳！

每年深受主顧客喜愛的寬心園外帶年菜，2019年推出諸事大吉全新年菜，包括「五彩慶有餘」、「紅藜荷葉飯」、「御膳佛跳牆」、「飄香三杯菇」及「富貴韓松寶」五道精緻素食手路菜，每套售價3800元，目前預訂情況熱絡。

以安心健康、自然養生為訴求的寬心園素食年菜，今年在7-ELEVEN超商通路推出了一套2399元的寬心團圓年菜，菜色包括「古早味芋香飯」、「黃金白玉捲」、「蕈菇燉素蹄」、「珍味佛跳牆」、「麻油猴菇煲」與「桂花雪耳湯」共四菜一湯一甜品。

其中，「珍味佛跳牆」因為用料豐富、湯頭細緻、風味香純，被評審評為素食類第1名年菜；而「寬心團圓年菜」套餐也因為味道清淡有香氣，調味適中而獲得素食類第3名的佳績，成了今年超商通路表現最優的素食餐廳。

寬心園董事長黃瓊瑩表示，寬心園的素食佛跳牆採用當歸、川芎、紅棗、桂圓熬煮藥膳湯底，再加入香菇、珊瑚菇、金針菇、秀珍菇、蓮子、栗子、無花果共十多種食材慢火燉煮，湯頭醇厚甘鮮、香氣濃郁迷人，風味一點都不輸給葷食佛跳牆，這次以83.33分獲得素食評比第1名的佳績，再次證明寬心園對食材品質與料理口味的堅持及用心，連評審專家都認同肯定。

而為了讓吃素的家人感受過年的喜慶與豐盛感，今年寬心園廚藝團隊也精心研發「五彩慶有餘」、「紅藜荷葉飯」、「御膳佛跳牆」、「飄香三杯菇」及「富貴韓松寶」五道精緻外帶年菜，無論是除夕圍爐宴、初一食蔬宴或初二娘家宴，五道料理端上桌，絕對讓家人吃得健康、開心又滿足！

今年全新推出的「五彩慶有餘」，源自台灣早期知名酒家菜「五柳羹魚」，這也是總舖師辦桌常見的一道懷舊料理。寬心園廚藝團隊採用採用生豆包、豆腐與腐皮手工製作的素魚取代傳統鮮魚，再搭配色彩繽紛的季節蔬菜與五印醋燴煮的五柳羹，不但食材均衡營養，還能嚐到台灣在地的傳統老味道，是一道老人家絕對會喜歡的孝親年菜。

同樣全新推出的「富貴韓松寶」，靈感來自中式宴席菜中不可缺少的蒸燉扣菜，採用胺基酸、蟲草素及微量元素比冬蟲夏草含量更高的「黃金蟲草」，搭配用高筋麵粉製作、口感Q彈的麵丸以及綠竹筍、松茸、秀珍菇、大白菜等食材一起蒸燉入味，最後再以長年菜圍邊、淋上主廚特製醬汁提味，既象徵富貴長壽，也是春節團聚必吃的應景年菜。

至於經典年菜「御膳佛跳牆」，深受老顧客喜愛！充滿濃厚香氣與滋補風味的「飄香三杯菇」，以及用台灣紅藜、白果、香菇、鷹嘴豆、紅東地瓜、杏鮑菇等豐富食材，以荷葉包裹大火蒸熟、象徵飽滿與豐收的「紅藜荷葉飯」，都是今年寬心園素食年菜的招牌美味。

(工商 )