羨慕好友能演甘道夫 X教授終於加入「英國巫師俱樂部」

2019年01月09日 17:00 中時 潘鈺楨

《魔劍少年》海報。（福斯提供）

《魔劍少年》改編自世上最知名的《石中劍》經典著作，以全新的敘事方式呈現，由路易斯阿什伯恩瑟克飾演男主角亞歷山大，在班上總是被當成邊緣人的他常被欺負惡搞，某天在放學回家路上，撞見一把插在石頭中的王者之劍，黑白人生才從此有了轉機。但他並不是瞬間當上國王耀武揚威，而是必須和夥伴一起了解王者之劍的意義所在，以及如何背負起拯救國家的重責大任。

導演喬柯尼許發揮其幽默性格，將觀眾過去認為距離現代社會非常遙遠的魔法戰鬥置入在真實校園生活，選擇由一群少年少女領軍，更邀請到重量級演員「X教授」派屈克史都華加盟演出巫師梅林，不只魔法功力高深，還刻意設定巫師梅林可以隨心所欲改變外表，瞬間回春成小鮮肉。

《魔劍少年》把古老魔法帶到現代世界，刺激旅程橫跨巨石陣、倫敦市、英國古堡，帶來許多精采火花。過去多為知性形象的爵士派屈克史都華，這回扮演梅林不如大家所想身著一襲巫師袍，反而是穿著運動橡膠靴和齊柏林飛船T恤，指引四個帶著亞瑟王的王者之劍的英國校園學生們，在世界末日倒數前夕打倒邪惡女巫師莫甘娜(蕾貝卡弗格森飾演)，及時拯救世界。電影不僅有極具規模的大動作場面、幽默笑點和暖心情節，也將把騎士精神的傳奇和榮譽透過現代方式演繹。

導演喬柯尼許更為電影加了一劑強心針，最重要的關鍵人物巫師梅林，成功請出派屈克史都華詮釋，令人意外的是，派屈克史都華自曝過去從未進入過魔法世界：「《魔劍少年》讓我終於進入英國巫師演員俱樂部了！我本來還覺得自己被忽略，我的好友伊恩麥克連因為魔戒中的甘道夫成為活生生的傳奇，然後還有在《哈利波特》中演得很棒的邁可坎邦。但從來沒有人來問我有沒有興趣演出巫師，直到喬柯尼許找了我！」對於演員風格多變的派屈克史都華也透露不是大家熟悉的那種絕對無敵、全能全知的中世紀巫師，而是一個非傳統的梅林，因為穿越到現代，甚至會對各種狀況感到困惑、不確定，也得跟著這四個誤打誤撞肩負重責大任的青少年奮勇作戰。電影18日在台上映。

(中時 )