北市年貨大街登場祭出黃金豬、LinePoints多項好禮

2019年01月09日 17:20 中時 吳堂靖

艋舺夜市今年推出大富翁版的「懷舊小吃大賞」，話題性十足。（吳堂靖攝）

春節腳步加近，台北市府今年以「年來了」為主題，串聯台北地下街、後站、華陰街、艋舺夜市、寧夏夜市等9大商圈，推出年節好康活動，凡在1月19日至2月3日期間消費滿額，就能獲得刮刮卡，頭獎為一兩「黃金豬」，另有任天堂遊戲機、LINE點數等好禮，歡迎民眾踴躍參與。

北市商業處今舉辦年貨大街活動，現場邀請迪化街商圈、台北地下街、榮濱商店街、四平陽光商圈等展示年節商品，年菜、生鮮食品、服飾等通通有，年節氣氛濃厚，此次也結合AR技術串聯9大商圈夜市，只要使用「TaipeiFriendlyGO!」APP，就可以獲得限量發財金，抱回眾多好禮。

艋舺夜市則推出大富翁版的「懷舊小吃大賞」，創意十足，該商圈發展促進會長陳姿卉表示，艋舺夜市主打銅板價，且幾乎都是排隊美食，如吳家胡椒餅、陳媽媽豬血糕、丸田飛碟燒等，年節營業時間也延長至午夜，歡迎民眾揪團吃美食。

另外，永樂廣場也將布置年獸窟，設有創意道具及AR科技，民眾可和年獸互動並拍照打卡，還有每周末打擊年獸SOP特色活動。

北市副市長鄧家基表示，今年針對春節最常遇見的情境設計三隻年獸豬，分別為「愛吃又嫌膩的吃吃獸」、「東問西問什麼都要關心的嘴嘴獸」、「不知道去哪玩也怕塞車的懶懶獸」，幽默化解新世代對過年的想像。

詳細活動資訊請至台北市商業處-猴呷猴七淘inTaipei」FB粉絲團查詢。

(中時 )