93分鐘一鏡到底 攝影師上山下海狂奔逃命

2019年01月09日 17:05 中時 潘鈺楨

《7月22日重生》勇奪歐洲電影獎最佳攝影大獎。（海鵬提供）

《7 月 22 日：當挪威不再挪威》| 正式預告 [HD] |

勇奪歐洲電影獎最佳攝影大獎的電影《7月22日重生》，改編自8年前震驚全球的「挪威烏托亞島槍擊案」。該片為讓觀眾體驗置身事發現場的震撼感受，全片93分鐘驚人地以一鏡到底拍攝完成，攝影師馬丁奧特貝克（MartinOtterbeck）必須跟著女主角安德蕾雅班慈（AndreaBerntzen）上山下海狂奔逃命，拍攝中更兩度與兇手擦身而過，連自己都「入戲」到跟著憋氣，完全忘記呼吸，緊張氛圍超越實境VR。

這部以一鏡到底拍攝完成、獲譽「年度最震撼電影」的《7月22日重生》，劇情描述19歲的卡雅（安德蕾雅班慈飾）與妹妹為參加青年領袖培訓營，來到了奧斯陸郊外的烏托亞島。不料這座向來平靜的度假勝地，竟發生震驚全球的槍擊屠殺事件。當所有人奔相逃命，卡雅卻為尋找妹妹下落，不惜冒著生命危險，隻身往槍聲方向走去。全片罕見地以受害者觀點出發，鏡頭亦步亦趨地跟在女主角身後，更以她的視線出發，完全不敢直視兇手，只能從眼睛餘光瞥見兇手，十分具有臨場感，讓觀眾彷彿親身參與這場驚心動魄的求生過程。

《7月22日重生》備獲好評，精彩的「一鏡到底」功不可沒。幕後功臣挪威知名攝影師馬丁奧特貝克，因為對這起轟動世界的「烏托亞島槍擊案」深感興趣，於是跟導演艾瑞克波貝（ErikPoppe）毛遂自薦，表達強烈挑戰意願而獲聘用。今年54歲的奧特貝克，雖曾與導演波貝曾與合作過奧斯卡提名電影《國王的抉擇》，這次拍攝《7月22日重生》卻堅持一切功夫打掉重練，以最大膽的93分鐘「一鏡到底」方式跟拍整起還原的事件，其中包含72分鐘的殺戮槍擊現場，與真實槍擊時間完全緊扣，鏡頭語言令人耳目一新。

《7月22日重生》拍攝現場力求真實，就連每發槍響的位置也都震撼重現，甚至兇手殺戮的路線，也力求與實際案發一模一樣。有趣的是，片中女主角安德蕾雅班慈二次與持槍兇手擦身而過時，都會嚇得暫時停止呼吸，緊張氛圍影響所及，就連在旁拍攝的奧特貝克都被感染，竟不自覺地一整個憋氣，直到撐過最危險時刻才敢呼吸。拼命的他全程扛著攝影機，使盡全力在森林狂奔，甚至冒生命危險跳下懸崖，躲進山壁狹縫求生，拍攝過程的難度超越任何演出，為電影灌注最強力的真實感，上月也為他自己奪下歐洲電影獎最佳攝影大獎。《7月22日重生》將於11日在台上映。

(中時 )