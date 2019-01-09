為與克林伊斯威特對戲 布萊德利庫柏接下《賭命運轉手》

2019年01月09日 17:10 中時 潘鈺楨

【賭命運轉手】官方預告，1月11日(週五) 最後一搏

「他的一句台詞會讓我一秒想飆淚…」，第二次與克林伊斯威特合作的布萊德利庫柏表示，能與克林伊斯威特同台飆戲，是吸引布萊德利庫柏點頭接演《賭命運轉手》的主要原因，他說：「《美國狙擊手》是我們第一次合作，可惜他當時沒有演出，但這次我想親眼見識他如何詮釋演黑幫史上最厲害的運毒車手。」

布萊德利庫柏在《賭命運轉手》，飾演新到任的緝毒組執法探員柯林貝茲，為了給家人更好的生活，他把所有時間奉獻給工作，只為向上司證明自己的能力，但是他與克林伊斯威特所飾演的運毒車手厄爾一樣，花太少時間陪伴家人。在某一次偶然的機會中，這兩人相遇了，在彼此不知道對方身分的情況下，克林伊斯威特飾演的厄爾還勸柯林貝茲探員多陪家人一些，布萊德利庫柏回憶道：「那些台詞很簡單，卻在我心中造成極大的震撼，那更像是克林伊斯威特用他的角度與經驗對我說的話，每次看到這一段都讓我眼眶泛紅。」

《賭命運轉手》改編自美國錫納羅亞黑幫販毒史上最成功的運毒手的真實故事，讓所有人震驚的是，這位出沒在全美各地，行動飄忽，讓黑白兩道都無法捉摸的運毒車手竟然是一位年齡超過90的長者。克林伊斯威特回憶道：「厄爾這樣的角色從來不曾出現在我的電影生涯出現過，他個性隨和，風趣幽默也喜歡炫耀，但是在光彩迷人的背後，是他渴望卻又無法回到家人身邊的無奈。」

根據《紐約時報》的報導，一個超過九十歲的老翁竟然是美國史上最成功的運毒犯！他績效很好，開車載著幾百公斤毒品全美跑透透也不會被警方懷疑，黑道份子因此重用他，但他心中的悔恨與不安卻是揮之不去，即使他會捐錢幫助別人來合理化自己的行為，克林伊斯威特說：「他讓我看見一個完全不一樣的人生選擇，讓我願意重新回到鏡頭前詮釋一個與過去形象完全不同的人物，雖然跟他年齡相近，但我把他想成我爺爺，在演出的過程中，我甚至模仿爺爺的走路方式。而能夠與布萊德利庫柏一同飆戲，是這次演出最大的享受之一，只是他必須每天面對麥可潘納與勞倫斯費許朋這些撲克臉，而我卻經常在歡場中左右逢源吃香喝辣！」電影11日在台上映。

(中時 )