去年台灣梅雨來得遲！豬年春節供水 水情會怎樣？

2019年01月09日 17:09 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球暖化，台灣氣候異常恐成常態！去年上半年梅雨遲到，緊接著要過年了，台灣是否會再有缺水危機呢？經濟部水利署評估，依據中央氣象局預測未來一季降雨量正常機率較大，各地可維持穩定供水，因應枯水期到來及氣候變遷下降雨的不確定性，水利署已請各水庫及供水單位加強用水調度管理，審慎因應枯水期用水需求。

水利署表示，去年上半年梅雨遲到，台南地區在歷經10個月無明顯降雨情形下，於6月上旬曾文水庫蓄水率一度降至2%低點，所幸在各單位合作節水調度下仍能維持台南用水需求。

有鑑於近年旱澇轉變迅速，水利署不敢大意，自去年豐水期即持續審慎調控出水量，要求各水庫在確保防洪安全下維持高水位營運，包括石門、寶山、寶山第二、永和山、鯉魚潭、仁義潭、南化及曾文等水庫，因此雖然近3個月降雨量較少，經各單位持續節水調度管控水情下，目前各水庫蓄水率6~9成，整體水情仍屬正常穩定。

水利署補充，目前尚屬枯水期，由於石門水庫每年需運轉超過4次、南化水庫枯水期供水負荷較大，另高屏溪川流量豐枯變動快速，均需加強監控；將關注中央氣象局最新降雨預測，持續監控水情、節水灌溉、強化出水管控及區域間供水調配，滾動檢討因應措施。

為因應台灣地區用水成長及氣候變遷降雨不確定性，水利署積極推動「開源、節流、調度及備援」各項工作，納入前瞻基礎建設水環境計畫加速辦理，107年度已完成中庄調整池、湖山水庫、曾文水庫加高、鳳山溪再生水廠1期及金門海淡廠。

未來還有石門水庫防淤隧道、鳥嘴潭人工湖、桃園新竹幹管、白河水庫更新、永康、安平及臨海再生水廠等工程持續推動，將可逐年增加供水能力及提升應變韌性，達成維持穩定供水目標。

(中時電子報)