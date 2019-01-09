說謊不打草稿！連他都保不住川普

2019年01月09日 17:12 中時電子報 吳映璠

美國總統川普說謊成性，常常信手拈來就是一個謊言，而他的團隊也總是得為他擦屁股，不過川普經常說謊不打草稿，團隊疲於奔命，現在就連他的副手彭斯也無法順利為他圓謊，被媒體叮得滿頭包。

美國總統川普說謊不打草稿，接連幾個關於美墨邊界議題的發言與數據都被戳破是謊言，副總統彭斯親上火線為他護航也被記者問得啞口無言。

There are four living ex-presidents. President Trump says "some of them" have told him we should have built a border wall in the past. pic.twitter.com/ReFDDlmKmp — Josh Campbell (@joshscampbell) January 4, 2019

川普這陣子瘋狂推銷美墨邊境的國安危機，為了徹底執行蓋邊牆的計畫，他屢次親上火線，不僅抨擊民主黨不顧國家安全，杯葛美墨邊牆興建經費，同時不斷將非法移民醜化為恐怖份子與暴民。4日，他又語出驚人，對著媒體表示，幾位前美國總統贊成他的築牆計畫，他說：「在我之前的美國總統早就該把牆蓋好了，事實上他們都知道，其中有些人甚至跟我說『我們的確應該這麼做』（蓋牆）。」

不過這樣的謊言不久就被戳破，美國各大媒體立刻履行查證的工作職責，據美國有線電視新聞網（CNN）及網路媒體「每日野獸」（Daily Beast）報導，這個查證工作其實相當簡單，因為目前還在世的前美國總統們也才4位，包括卡特（Jimmy Carter）、柯林頓（Bill Clinton）、小布希（George W. Bush）、及歐巴馬（Barack Obama），而這4位前總統們也已經否認曾和川普談論美墨邊界問題，更遑論支持他的建牆計畫。

不過川普似乎不受謊言遭戳破影響，反而苦了站上第一線為他擋子彈的副總統彭斯（Mike Pence）。彭斯8日一早接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪，為當天稍晚川普的黃金時段演說暖場。專訪中主持人質問彭斯：「哪一位前總統告訴川普說他支持建牆計畫？因為所有前總統發言人都已否認有過這件事。」

彭斯聞言後無奈嘆氣，並為川普護航：「總統會這麼說，全是因為前幾任政府、總統給他這樣的印象」。他接著說：「我自己也曾聽過前幾任總統談到邊境安全以及非法移民問題的嚴重性。」

主持人隨後反問：「但是這和親自和總統談過的說法不同吧？」

彭斯最終無奈含糊回應：「實際上美國人是希望我們重視這項議題的。」

CNN評論，彭斯為川普圓謊的任務完全失敗，並諷刺川普是否搞不清楚印象和實際被告知之間的差異？

川普說謊成性，這些紀錄都被牢牢記下，據今日美國報（USA Today）、華盛頓郵報（The Washington Post）報導，川普過去710天內，總共作出7,645次錯誤或不實發言，2018年平均每天都有15起發言不實紀錄，誤導民眾相信錯誤訊息。

(中時電子報)