音質優化共振器 創造極致美學 ＜ 好 ＞ 聲音

音質優化共振器

友善列印
中時電子報
綜合報導

任何聲響對多數人來說，只是身邊物件因碰撞產生的共鳴，只是這響聲悅耳與否。 但，對「魔音大師創辦人兼技術長」陳宏遠而言，聲音融入生活、聲音創造美感，聲音更是未來產業無限寬廣領域的資源，「從聲音跨界『聲活』，進而研發出改善人類生活和健康品質的『聲能』。」他說著這個已見端倪的新產業。

陳宏遠擁有頂級財經背景，只是，自認天生反骨的他不甘就此，毅然決然從財經界轉至與聲音為伍的開發，「人生的實踐，少從書本找答案，也一路在探索聲音的過程」，這樣的啟蒙和緣起，從高中就讀建中開始。「我加入口琴社，重點想的是如何修理口琴、調整音色，總覺得空間音響變化很神奇，在不同地方表演時，著眼的是現場和空間共鳴後的效果」。之後赴美深造，大量收集CD，多年累積的經驗值，讓他在返台上班後，一股腦兒的投入音樂的懷抱，摸索、研修、請益、觀摩，他悟出了：「什麼是好聲音，不是音樂原廠給的聲音，就是普世認為的好聲音。」

魔音大師創辦人兼技術長陳宏遠先生

他因職業使然，滿足他可以隨心所欲對聲音的了解，「學做古琴、拜師的過程中，我不斷在揣摩當刨刀削過木材，可以知道這塊木頭放在樂器上，會出現怎樣的聲音」，這個一般人不可能、也不會去觸碰的要項，卻是陳宏遠視為瑰寶的一大發現，「從生活中聽音樂、了解音樂，更像瘋子般的研究聲音」。

陳宏遠的投入，在不斷的研究中，以及在不同音樂、學術大師的見證下，終於在2016年10月28日，以其研發的「共振器」申請專利，當他在北京中央音樂學院古琴大師面前，以所謂的「共振器」改變古琴聲音後，那些更細微、更優美的聲響，讓國家級的古琴大師為之驚艷，稱之為「神器」。他也把另一項創新產品「特殊塗漆」，試塗在維也納愛樂前首席小提琴大師那把價值連城的小提琴上，所獲得的共鳴，讓大師嘖嘖稱奇。

共振器置於大提琴的琴腳下方，優美旋律在琴弓與琴弦間提升至另一境界

從原理到實物，從各領域大師的存疑變成激賞，陳宏遠的共振器獲得肯定，對他而言是從高中時因好奇產生疑問的最大釋懷，也是他在國際間推廣共振理論的豐收，更計畫將這些論點和實物，為人類生活和健康品質盡一份改善的心，「我把2018年訂為共振元年，找出更多更創新聽聲音的形式，並把研究聲音、頻率、能量的成果轉換為各種發明」。

陳宏遠有感而發：「走在一個沒有競爭對手的路上，很多人不知道我在幹嘛，或許感覺孤單些，這也就是我這30年來的心血和心得。」他深信目前的極小眾，日後當成主流，更是一個可以創造極高端的價值和產值。

(中時電子報)

為與克林伊斯威特對戲 布萊德利… 驚爆遭癡漢侵犯 小隻馬女優身心…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。