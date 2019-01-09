音質優化共振器 創造極致美學 ＜ 好 ＞ 聲音

2019年01月09日 17:19 中時電子報 綜合報導

任何聲響對多數人來說，只是身邊物件因碰撞產生的共鳴，只是這響聲悅耳與否。 但，對「魔音大師創辦人兼技術長」陳宏遠而言，聲音融入生活、聲音創造美感，聲音更是未來產業無限寬廣領域的資源，「從聲音跨界『聲活』，進而研發出改善人類生活和健康品質的『聲能』。」他說著這個已見端倪的新產業。

陳宏遠擁有頂級財經背景，只是，自認天生反骨的他不甘就此，毅然決然從財經界轉至與聲音為伍的開發，「人生的實踐，少從書本找答案，也一路在探索聲音的過程」，這樣的啟蒙和緣起，從高中就讀建中開始。「我加入口琴社，重點想的是如何修理口琴、調整音色，總覺得空間音響變化很神奇，在不同地方表演時，著眼的是現場和空間共鳴後的效果」。之後赴美深造，大量收集CD，多年累積的經驗值，讓他在返台上班後，一股腦兒的投入音樂的懷抱，摸索、研修、請益、觀摩，他悟出了：「什麼是好聲音，不是音樂原廠給的聲音，就是普世認為的好聲音。」

魔音大師創辦人兼技術長陳宏遠先生

他因職業使然，滿足他可以隨心所欲對聲音的了解，「學做古琴、拜師的過程中，我不斷在揣摩當刨刀削過木材，可以知道這塊木頭放在樂器上，會出現怎樣的聲音」，這個一般人不可能、也不會去觸碰的要項，卻是陳宏遠視為瑰寶的一大發現，「從生活中聽音樂、了解音樂，更像瘋子般的研究聲音」。

陳宏遠的投入，在不斷的研究中，以及在不同音樂、學術大師的見證下，終於在2016年10月28日，以其研發的「共振器」申請專利，當他在北京中央音樂學院古琴大師面前，以所謂的「共振器」改變古琴聲音後，那些更細微、更優美的聲響，讓國家級的古琴大師為之驚艷，稱之為「神器」。他也把另一項創新產品「特殊塗漆」，試塗在維也納愛樂前首席小提琴大師那把價值連城的小提琴上，所獲得的共鳴，讓大師嘖嘖稱奇。

共振器置於大提琴的琴腳下方，優美旋律在琴弓與琴弦間提升至另一境界

從原理到實物，從各領域大師的存疑變成激賞，陳宏遠的共振器獲得肯定，對他而言是從高中時因好奇產生疑問的最大釋懷，也是他在國際間推廣共振理論的豐收，更計畫將這些論點和實物，為人類生活和健康品質盡一份改善的心，「我把2018年訂為共振元年，找出更多更創新聽聲音的形式，並把研究聲音、頻率、能量的成果轉換為各種發明」。

陳宏遠有感而發：「走在一個沒有競爭對手的路上，很多人不知道我在幹嘛，或許感覺孤單些，這也就是我這30年來的心血和心得。」他深信目前的極小眾，日後當成主流，更是一個可以創造極高端的價值和產值。

(中時電子報)