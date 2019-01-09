帶嫩女花蓮迪士尼跨年 已婚師看青春肉體「凍未條」

2019年01月09日 17:21 中時 許家寧

花蓮美崙山公園入口的米老鼠意象，因而有「花蓮迪士尼」美譽。（許家寧攝）

花蓮縣37歲某國中李姓體育教練，已婚卻與校內13歲國一女學生交往，去年底與少女相約至「花蓮迪士尼」美崙山公園跨年，李男在車上情不自禁撫摸少女酥胸，日後更直奔旅館嘗禁果，案發後李男以50萬與少女父母達成和解，獲判緩刑5年，暫躲過牢獄之災。

長相斯文、清秀的李男，因受聘縣內某國中擔任體育教練與就讀國一的少女相識，去年元旦凌晨零時許，李男與少女約跨年後，開車載她花蓮市美崙山公園停車場，伸手撫摸少女胸部與下體，隔約2周，兩人更直奔市區摩鐵指侵發生性行為。

情竇初開的少女因向他人透露與教練交往，更出示手機內LINE的通訊內容，讓兩人交往曝了光，校方輾轉得知報警處理，警方循線約談李男，將狼師依猥褻、妨害性自主罪送辦，校方有火速召開性平會、教評會調查後，決議將李姓教師解聘。

李男坦承犯行，對自己一時鑄下大錯，深感悔意，少女也證稱兩情相悅；法官痛批李男身為教育者，卻未能克制情慾與未滿14歲少女發生關係，李男則稱被開除後無業，目前依賴妻子薪水養家，還需扶養2名未成年子女和父母，向法官求情。

案經花蓮地院審理，認為李姓教練與學生家長達成50萬元和解，考量令其入監服刑，除日後回歸社會困難，也無法負擔被害人賠償，對未滿14歲少女猥褻、性交部分，分別判刑半年、1年半，均宣告緩刑5年，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。

(中時 )