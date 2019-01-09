搶「走春」商機　苗栗推微笑單車主題旅遊

2019年01月09日 17:33 中時 巫靜婷

Ubike結合觀光吸引走春民眾，除前30分鐘免費，跨新竹市借還車免收調度費。（巫靜婷攝）

春節輕旅行，苗栗縣打微笑單車牌，吸「走春」商機，2019年春遊苗栗計畫，結合Ubike與在地豐富觀光資源，規畫一系列主題遊程，在苗栗、竹南車站遊客服務中心與後龍高鐵等處提供導覽地圖與站點諮詢，文觀局表示，23日將推出「電子旅遊攻略」，供遊客參考。

旅客服務中心指出，因應走春遊客眾多，春節期間不打烊，預計每日諮詢流量上看150人次，其中約20％遊客對Ubike旅遊有興趣，入站諮詢民眾選擇市區深度旅遊，通常以租借單車為主要交通工具，目前苗栗Ubike優惠除前30分鐘免費，跨新竹市、竹科區借還車，免收調度費。

觀光行銷科表示，苗栗市去年6月啟用Ubike後反應佳，竹南、頭份7月也陸續跟進，為促進經濟效益，提升觀光產業競爭力，推出新版「微笑騎蹟，趣遊苗栗」等地圖，不同主題路線用不同顏色標示，遊客可依循標示找到心嚮的目的地。

科長黃騰達表示，過去民眾來貓裏玩，多半採步行、自駕或包車旅遊，微笑單車建置後，為推動國旅結合小資旅行，以單車為主要交通工具，融合自然生態、人文歷史、觀光旅遊等資源，吸引遊客深度旅遊，23日將推出「電子旅遊攻略」，內容涵蓋「食、宿、遊、購、行」供走春遊客參考。

(中時 )