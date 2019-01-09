德服飾店張貼中文「8不」告示 禁止打嗝放屁引話題

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
/綜合報導

德國一家時裝服飾店，貼出一張以斗大中文寫的「八不」告示，裡面林林總總列出包括不要在店內吃東西、剪指甲等，最後一項直言「請不要在店內打嗝或放屁」，由於這告示顯然是針對華人而來，引發網友討論，難道其他國家的人不會放屁打嗝嗎？

披露這則消息的是香港《經濟日報》發自德國新聞，文章說德國一家名為Blutsgeschwister的連鎖服裝店，日前在店內張貼了一張簡體中文提示，雖然也附有德文，但中文字體顯然更大，而且提示內容可能會引起中國遊客的不適。

德國服飾店張貼中文「8不」告示。（圖取自《環球時報》網）

這份告示內容羅列了「8不」提示，包含：

1、請不要在店內吃東西或者喝飲料。

2、本店不提供休息場所

3、請不要在店內剪手腳指甲

4、請不要在店內用牙籤剔牙

5、請不要在店內外隨地吐痰

6、我們謝絕講價，但是可以開具購物退稅單

7、請不要過於大聲講話，以免影響並他顧客購物

8、請不要在店內打嗝或者放屁

這則新聞發佈後也在網上引發議論，尤其是關於「不要打嗝或者放屁」這一條。有網友反問，「其他國家的人就不會打嗝和放屁，難道不是人類？」；不過也有網友表示， 大陸人的素質是良莠不齊，但認為老外太直白。

《環球網》聯繫到這家名為Blutsgeschwister的德國連鎖服裝公司，求證是否真的張貼了中文提示，先是收到該公司回函表示，「我們衷心希望，我們的顧客在我們店內能有賓至如歸的感覺。但我們注意到，經常有顧客在店內做出一些影響其他顧客的行為，破壞了這種舒適的氛圍。所以我們決定掛上相應的提示語。」

但是，這家公司可能發現回覆的不夠周延，隨即又發了一份「具體聲明」，稱他們對此事重新進行了調查。聲明如下：

「幾年前，我們公司旗下一家分店的確出現過該提示。當我們獲悉此事後，立即將其撤下。該提示內容和形式均違背了我們的品牌價值及企業理念！我們對此事件深表歉意。

Blutgeschwister公司一直主張堅持「尊重、開放、個性和多元」的理念。無論在公司內部，還是與客戶溝通時，都一直秉持著這樣的價值理念。」

(中時電子報)

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