春節食安把關源頭做起 湯圓豆干也顧到

2019年01月09日 17:35 中時 廖德修

農曆春節將至，家家戶戶採買年貨，為了讓國人吃得安心，環保署、衛福部、農委會持續攜手把關。環保署將從頭控管具有食安風險疑慮的化學物質流入食品供應鏈，農委會在農產品上市前加強農產品抽驗與監測，衛福部則執行市場食品稽查抽驗。

環保署表示，過去曾發生紅湯圓中的玫瑰紅B，豆干中的皂黃、二甲基黃，澱粉中的順二丁烯二酸酐，以及月餅中鹹蛋黃檢出蘇丹紅等非食品添加物化學物質的食安事件。防堵該類化學物質系統性流入食品供應鏈，環保署從法規面和預防面雙管齊下。

環保署已於前年9月26日公告：玫瑰紅B等13種具食安風險疑慮化學物質為毒性化學物質。運作業者依規定須申報運作紀錄、完成容器、包裝、場所標示及備妥安全資料表，並於今年1月15日前取得核可文件。

去年6月28日則公告：蘇丹色素等14種具食安風險疑慮的化學物質為毒性化學物質，運作業者須自今年1月1日申報運作紀錄，7月1日前完成容器、包裝、場所標示及備妥安全資料表，並於明年1月1日前取得核可文件。而且不可擅自轉讓或買賣給未取得核可文件的業者，以確實掌握毒性化學物質運作及流向，環保署將於春節前清查運作業者。

預防面源頭控管方面，環保署化學局去年、前年均完成國內3000家次以上的化工原料販售業者訪查作業。輔導業者落實四要管理：貯存分區、標示明確、用途告知及流向記錄，今年將持續辦理。更跨部會與衛生、農政機關合作，辦理民俗年節假日專案聯合稽查與輔導，未再發生有經公告列管為食安風險疑慮的化學物質，流入食品供應鏈的情形。

環保署《毒性化學物質管理法》修正案已於去年12月21日經立法院三讀通過，修正名稱為《毒性及關注化學物質管理法》，未來將新增「關注化學物質」專章，擴大列管具食安風險疑慮化學物質，從源頭控管防堵流入食品供應鏈。

(中時 )