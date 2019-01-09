包容多元異國文化文資局展出越南驚豔

文資局長施國隆（中）等人敲鑼，為「越南驚艷」交流展演活動揭開序幕。（林欣儀攝）

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「越南驚艷」交流展中展出越南年節習俗，與台灣有相當有趣的異同之處。（林欣儀攝）

倡導民眾重視無形文化資產的保存與交流，文化部文化資產局9日起在文化資產園區舉辦「越南驚艷－越南無形文化資產國際交流」展演，現場演出當地獨具特色的鑼樂、水偶之舞等表演，還透過生肖、年夜飯等習俗，呈現越南、華人文化的相同與差異。

農曆春節即將到來，家家戶戶忙著大清掃，接下來還要送灶神，但其實，越南也有送灶君的活動，但日期比台灣人的清囤日提早一天，此外，越南也有十二生肖，但與台灣不同，他們的生肖為「鼠、牛、虎、貓…」。

越南人也要在除夕圍爐、吃年夜飯，飯桌上除了雞、魚等，還少不了用豬肉、綠豆製作的「粽餅」，這些在「越南驚豔」展中都可一窺越南人的日常。

除了展出年節期間越南文化特色，展區中也呈現越南的傳統編織技藝、衣飾裝扮等，剛開幕就吸引許多新移民來感受家鄉味。文化資產局長施國隆表示，台灣新移民中以越南人最多、也有許多國人喜愛去越南，文資局5年前開始陸續邀日本、泰國、印尼等國來舉辦交流展演，盼藉由台灣、他國文化的交流，催化國際文化保存意識。

「越南驚艷」展即日起開展，將展至3月10日止，除靜態的展出，配合農曆春節來臨，2月6日至10日也將有越南傳統戲劇、樂舞演出，走一趟文化資產園區，不必出國，也能欣賞越南國家級無形文化資產「水偶之舞」等表演。

(中時 )

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