鬧蛋荒！？量販超市：目前供貨穩定

2019年01月09日 17:31 工商 劉馥瑜

美廉社現煮茶葉蛋，維持原售價不變。圖／美廉社

市場傳出雞蛋價格飆高，甚至有民眾買不到蛋，面臨「蛋荒」危機？對此，國內四大知名量販超市業者，包括家樂福、愛買、全聯、美廉社均表示，目前整體供貨量穩定，部分冷藏蛋品還有優惠促銷，消費者可在門市買到雞蛋，無缺貨問題！

家樂福表示，近期受天氣影響，蛋雞產量下滑，門市少數常溫蛋供貨量減少2成，零售價一盒小漲3元，但門市銷售占比達9成的冷藏蛋（包括非籠飼雞蛋）供貨皆正常，部分冷藏蛋還有9折優惠，對消費者價格波動影響不大，消費者也可在家樂福各門市買到雞蛋，尚無缺貨狀況。

愛買也表示，目前賣場價格跟貨量穩定，也有多款促銷活動，包括木崗高品質冷藏蛋10入，特價2盒178元；阿嬤的蛋營養紅鮮蛋8入，特價2盒99元等。門市共有超過10種蛋品選擇，其中，近期僅1款常溫低價蛋一盒略漲3元，其餘蛋品皆維持原售價未調整。

全聯指出，目前門市蛋品價格沒有明顯波動，還有多款蛋品在做短期促銷活動，如冠軍洗選蛋、永新白金洗選蛋、大成呷好蛋洗選蛋600g（10入）等，整體銷售情況無太大影響。

而唯一有販售散蛋的美廉社指出，該通路的雞蛋售價，是依據每周市場報價公告價格調整，目前門市供貨情況穩定，無缺貨問題，而門市販售的現煮茶葉蛋，也維持原售價，一顆9元、兩顆14元，暫無調漲計畫。

(工商 )