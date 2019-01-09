華德美偷排廢水 險害執法人員「送命」 彰檢起訴求重刑

彰檢偵辦華德美公司排廢案時，環保警察進入排水溝採樣曾因吸入過量硫化氫差點小命不保。（鐘武達翻攝）

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彰檢指揮環保警察偵辦華德美排廢案，經常都要半夜出擊。（鐘武達翻攝）

彰化縣埔心鄉華德美公司涉嫌排放廢水遭檢舉，環保警察扮「忍者龜」採樣還因吸入過量硫化氫差點小命不保，彰化地檢署查出放流的廢水懸浮物、生化需氧量等濃度都超標且破表，全案偵結9日依違反《廢棄物清理法》等罪將洪姓負責人起訴，並建請法官從重量刑「勿予緩刑」。

起訴書指出，華德美公司是以回收廢紙加工的業者，領有水汙染防治許可證，負責策畫公司管理營運及廢水處理的洪姓負責人，明知公司製程產生的廢水所含懸浮固體、生化需氧量與化學需氧量等濃度都已超出放流水標準，卻未依流程處理即以暗管排入溝渠，除違反《水汙染防治法》申報不實，排廢的行為更影響排水與汙染環境。

華德美經常利用半夜排放廢水，產生的惡臭難聞，還造成附近住家水管回堵，當地明聖國小師生更被迫關窗、戴口罩上課。2017彰檢陸續接獲檢舉，動員3名檢察官聯手揪出華德美汙染的證據。

承辦檢察官李秀玲表示，2017年10月指揮警方與環保警察隊偵辦，華德美甚至設有「防蒐證」設備阻擾，檢警最後動用「水質感測物聯網監控設備」等高科技工具，還在三更半夜進到惡臭的排水溝埋伏，1名許姓環保警察還因吸入過多含硫化氫的氣體出現暈眩及動作遲緩症狀，所幸同仁機警及時將他拖上地面才化險為夷。

(中時 )

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