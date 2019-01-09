100K國際越野跑賽4月登場 挑戰百年淡蘭古道

2019年01月09日 17:31 中時電子報 黃邱倫

由The North Face舉辦的2019年100公里國際越野跑挑戰賽即將在4月20、21日登場，這次吸引了3000多位熱愛挑戰自我的跑者報名參賽，主辦單位精心規劃的百年黃金淡蘭古道，讓參賽者不但能有高強度的挑戰性，更能暢遊金瓜石與九份等知名景點。

2019年經典國際級越野跑賽TNF100將選定黃金淡蘭古道舉辦，其中最受國際矚目100K再次強勢回歸，預計吸引超過10國家、超過100名外籍越野跑者，3000多名熱血的越野跑者分別挑戰「入門體驗組10K」、「進階挑戰組20K」、「精英攻頂組50K」、「國際競賽組100K」等4種不同難度越野跑路線，共同探索大自然的奧秘並挑戰自己的極限。

2019年精心規畫台灣五星級越野跑計劃賽道串聯北台灣最多景點，結合人文歷史與前所未有的百年古道。賽前安排專業野練課程，推出黃金教練團傳授山林野跑的技巧並針對個人野跑方式調整，幫助越野跑者備戰。推展環境保護計劃安排無痕越野與手作古道活動，鼓勵越野跑者與消費者一起愛護自然山徑，使用就地取材方式用雙手維護步道，當天奔馳在親自手作的賽道上，別具意義。

台灣有著極美自然山林環境，這次國際越野跑挑戰賽地點特別選定百年黃金淡蘭古道，向國內和國外越野跑愛好者傳遞水湳洞、金瓜石、九份、平溪人文歷史與山海線美景。尤其「淡蘭古道」有著深厚人文自然風貌、山海古城、煤業文化與歷史古蹟。從圍滿櫻花與杜鵑的勸濟堂開跑，穿過曲折蜿蜒的百年山路，到氣勢磅礴的黃金瀑布，沿途觀賞陰陽海、不厭亭、猴硐、三貂嶺步道與崩山坑古道等許許多多知名景點。遠眺近賞各有風情，山城風光一覽無遺，絕對能為越野跑者帶來全新體驗，穿梭其間獲得全新的身心靈舒暢之旅。

The North Face將於賽前安排一系列專業前置訓練幫越野跑者備戰，黃金教練團包含黃崇華、劉治昀、陳仲仁與江晏慶教練，循序漸進讓跑者有正確認知，提升體能與掌握越野技巧，提供越野跑最正確的觀念。針對各種程度開設「特色野練課程」，地點遍及北台灣各大郊山，傳授山林越野跑技巧並針對個人越野跑步方式做調整，不同於平地路跑制式的路徑，山林地形錯綜複雜，越野跑須隨時判斷思考改變跑踏的落腳點、搭配手腳運用方式去探索未知的路徑。

透過野練課程了解不同地形的應對方式，透過練習讓身體去記憶各種多變的狀況，加強心肺功能。不僅能降低受傷的風險，還能迅速熟悉越野跑的各種狀況應對。教練團更分享珍貴的實戰經驗、裝備應用，讓越野跑者能一次次更精進，跑得更快、更遠，充分享受奔走山林間的獨特樂趣。

(中時電子報)