100K國際越野跑賽4月登場 挑戰百年淡蘭古道

2019 TNF 100國際越野跑挑戰賽預定4月登場，主辦單位特別邀請黃金教練圖與跑者共同探索大自然的奧秘並挑戰自我極限(圖由北面提供)

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中時電子報

由The North Face舉辦的2019年100公里國際越野跑挑戰賽即將在4月20、21日登場，這次吸引了3000多位熱愛挑戰自我的跑者報名參賽，主辦單位精心規劃的百年黃金淡蘭古道，讓參賽者不但能有高強度的挑戰性，更能暢遊金瓜石與九份等知名景點。

2019年經典國際級越野跑賽TNF100將選定黃金淡蘭古道舉辦，其中最受國際矚目100K再次強勢回歸，預計吸引超過10國家、超過100名外籍越野跑者，3000多名熱血的越野跑者分別挑戰「入門體驗組10K」、「進階挑戰組20K」、「精英攻頂組50K」、「國際競賽組100K」等4種不同難度越野跑路線，共同探索大自然的奧秘並挑戰自己的極限。

2019年精心規畫台灣五星級越野跑計劃賽道串聯北台灣最多景點，結合人文歷史與前所未有的百年古道。賽前安排專業野練課程，推出黃金教練團傳授山林野跑的技巧並針對個人野跑方式調整，幫助越野跑者備戰。推展環境保護計劃安排無痕越野與手作古道活動，鼓勵越野跑者與消費者一起愛護自然山徑，使用就地取材方式用雙手維護步道，當天奔馳在親自手作的賽道上，別具意義。

台灣有著極美自然山林環境，這次國際越野跑挑戰賽地點特別選定百年黃金淡蘭古道，向國內和國外越野跑愛好者傳遞水湳洞、金瓜石、九份、平溪人文歷史與山海線美景。尤其「淡蘭古道」有著深厚人文自然風貌、山海古城、煤業文化與歷史古蹟。從圍滿櫻花與杜鵑的勸濟堂開跑，穿過曲折蜿蜒的百年山路，到氣勢磅礴的黃金瀑布，沿途觀賞陰陽海、不厭亭、猴硐、三貂嶺步道與崩山坑古道等許許多多知名景點。遠眺近賞各有風情，山城風光一覽無遺，絕對能為越野跑者帶來全新體驗，穿梭其間獲得全新的身心靈舒暢之旅。

The North Face將於賽前安排一系列專業前置訓練幫越野跑者備戰，黃金教練團包含黃崇華、劉治昀、陳仲仁與江晏慶教練，循序漸進讓跑者有正確認知，提升體能與掌握越野技巧，提供越野跑最正確的觀念。針對各種程度開設「特色野練課程」，地點遍及北台灣各大郊山，傳授山林越野跑技巧並針對個人越野跑步方式做調整，不同於平地路跑制式的路徑，山林地形錯綜複雜，越野跑須隨時判斷思考改變跑踏的落腳點、搭配手腳運用方式去探索未知的路徑。

透過野練課程了解不同地形的應對方式，透過練習讓身體去記憶各種多變的狀況，加強心肺功能。不僅能降低受傷的風險，還能迅速熟悉越野跑的各種狀況應對。教練團更分享珍貴的實戰經驗、裝備應用，讓越野跑者能一次次更精進，跑得更快、更遠，充分享受奔走山林間的獨特樂趣。

(中時電子報)

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