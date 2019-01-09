韓貨擊敗俄貨！ 印度選擇韓製飛虎防空車

2019年01月09日 17:38 中時電子報 江飛宇

俄國軍品出口竟然被韓國攔胡！印度正在選擇低空防衛系統，以往通常會選擇俄國貨，結果韓國的K30 II飛虎二式防砲車(Biho 2)的評分居然比兩個俄羅斯競爭對手「通古斯卡-M1」(Tunguska-M1,9K22和鎧甲S1(Pantsir)都要高，現在俄國廠商趕緊派人到印度遊說，試圖改變印度的採購計劃。

防衛世界 (defense world) 報導，印度的低程防空系統招標案於2013年公佈，候選武器於2015年全面評估，並在2017年進行測試。結果優勝者是韓華公司的飛虎2式，使得韓國公司得到104輛防空車、97輛彈藥運輸車、39輛指揮車與4928枚飛彈和17萬2千發砲彈的大訂單，合約總價值達到3兆韓元(26.6億美元）。

通古斯卡-M1防空車，是ZSU-23-4的後繼者。(圖/Youtube)

俄國鎧甲S1防空系統。(圖/KPB)

飛虎2式於2013年開發，是1996年飛虎1式的後繼者，作為短程防空和威脅防禦系統，它的主要武裝是一具匿蹤砲塔的40公釐機砲，並可加裝短程飛彈發射器，外觀很具有未來感。在競標過程中，飛虎2式擊敗了俄羅斯國營防務公司阿爾馬茲-安泰(Almaz-Antey)的通古斯卡-M1，以及俄羅斯KPB儀器設計局的鎧甲S1(Pantsir-S1)系統，可說是大爆冷門。韓國軍事雜誌援引韓國政府的匿名消息來源稱，印方對於飛虎2式的測試成績印象深刻，認為它是最有能力同時攔截飛機、直升機，也能夠打落飛彈、砲彈的雙重角色。

韓方的報導說，俄羅斯國防部長謝爾蓋．紹伊對印度的決定相當不悅，紹伊古認為，印度軍方的評比不公平，沒有實際測試武器，單憑資料就做出決定，因此俄羅斯向印度國防部發出正式請求，希望能夠重新評估招標程序。

這位不願透露姓名的消息人士說，俄方正在動用印度政府內部的親俄勢力，想要推翻招標結果，因此韓國也向印度國防部發出訊息，希望必須堅持標案流程，趕緊簽約。報導補充說，韓國政府也在考慮向新德里派出國防官員來督促。

俄國的通古斯卡與鎧甲落敗的原因，可能與在敘利亞的實戰經驗頗有爭議有關，雖然俄國官方表示，他們的低空防砲在敘利亞戰爭時「大顯神威」，但是實際確認的戰果只有擊落無人機這樣簡單目標而已。再加上去年11月，俄羅斯軍事專家維克多．莫拉霍夫斯基(Viktor Murakhovsky)發表了一篇「鎧甲無用」的文章，內文寫道鎧甲系統的雷達對於目標分辨能力不佳，分不清楚無人機與飛鳥的差別，即使飛彈與砲彈威力很大也沒用，因為士兵根本知該攔截哪個目標。這篇文章之後被刪除，作者表示文章不是他刪的，是政府不願聽真話。

(中時電子報)