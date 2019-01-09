跨越時空的美！秦金生傳世古典瓷器收藏展熱烈參展中

2019年01月09日 17:30 中時電子報 綜合報導

中國獨特的美感與精湛工藝可說是反映在歷久不衰的陶瓷器上，無論是詩詞歌賦的寄情，還是花鳥山水的精湛繪圖，甚至是工藝本身的精巧雕刻與燒製，都能透過陶瓷器欣賞其中品味。而對藝術相當熱愛的秦金生收藏了各類藝術品，辭世後由女兒秦詩雁整理參展，期望藉由此次台北收藏交易中心年度特展，能將父親生前致力於藝術推廣的精神延續下去。

秦金生傳世收藏展的陶瓷器之一/中國收藏交易中心提供

陶瓷器是中國獨創的工藝，而這些經典之作就算走過了時間長廊，依舊抵不住其散發的璀璨之美，甚至歷久彌新，更提供了現代人對它的精彩想像。中世紀以來，地球上大約已有三分之二的地區都可以看到中國的瓷器，尤其是人稱「外銷瓷」的青花瓷，更被擺放到世界各個角落；到了18世紀，製造陶瓷聞名遐邇的景德鎮已經成為全球最大的陶瓷器製造中心，因此，在手機出現之前，瓷器可說是第一種暢銷全球的貿易產品。

秦金生傳世收藏展的陶瓷器之一/中國收藏交易中心提供

而這次透過「古典瓷器與現代生活─秦金生傳世收藏展：第一篇琺瑯彩瓷 餐桌上」，可以看見古人日常生活的瓷器用品，他們用來喝茶、吃飯、敬神、祭祖、插花、飲酒以及啖甜品，再平常不過的生活用具被注入了美學與人文素養、擷取大自然的多樣元素，更放進了對人生種種美好的期許與願望，像是賦予吉祥富貴、興旺平安的祝福等多樣符號，古人的陶瓷器成為展現美好的特殊媒介。

秦金生傳世收藏展的陶瓷器之一/中國收藏交易中心提供

台北收藏交易中心年度特展策展人黃鴻端表示，藉著「秦金生傳世藏品」特展中多件跨越千年珍貴精彩的四大瓷類，清琺瑯彩瓷與粉彩瓷、明鬥彩瓷、元青花瓷與宋青瓷的展示，我們試圖重新將這些美麗的器品帶入現代人的生活中；以及熱咖啡裊裊昇煙於清朝琺瑯彩杯、粉彩杯相佐烏龍茶香、清雍正黃釉琺瑯彩鶴碗盛裝台灣的滷肉飯、台灣啤酒藉著青花瓷杯找到了新的歸宿等等，生活視野於是立即當代與創新古典。而這次的展覽我們希望可以跳過冰冷的工業革命時代，再次賦予老瓷器新靈魂，讓「藏品」成為「常品」，也讓我們穿越時空回到人與器物之間的交感溫度。

清乾隆年間出爐的「轉心瓶」/中國收藏交易中心提供

在第一篇的琺瑯彩瓷特展中，最令人期待的就屬清乾隆年間出爐的「轉心瓶」。轉心瓶的特殊之處在於瓶中瓶的設計，鏤空的外瓶內裝載了一個可以旋轉的內瓶又稱「內膽」，二瓶套裝成一體，以手輕撥動外瓶即可旋轉觀賞內膽的圖騰。轉心瓶的製造工藝非常的繁複苦難，每一部件尺寸比例以及稍早過程中收縮狀況的精算費時費力，成品率非常低，因此在世存品稀少。黃鴻端期許，在2019新的一年，大家藉著撥動轉心瓶來轉念、轉運、祈福，預祝大家新年新希望，人人富貴安康吉祥順遂。

秦金生傳世收藏展的陶瓷器之一/台北收藏交易中心提供

秦金生傳世收藏展的陶瓷器之一/台北收藏交易中心提供

台北收藏交易中心年度特展

古典瓷器與現代生活─秦金生傳世收藏展：第一篇琺瑯彩瓷 餐桌上

日期：2019年1月8日至2月2日

時間：中午12:00─晚上7:00

地點：台北市世貿一館M層 (台北市信義區信義路五段五號 信義路入口)

首次專拍：2019年1月8日，晚上7:00

私洽及查詢: 02-2722-4499

(中時電子報)