台南立委補選 民進黨徵召郭國文 陳筱諭：退黨參選到底

台南立委補選造成綠營分裂，陳筱諭今天宣布退出民進黨參選立委補選到底。（李其樺翻攝）

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中時

民進黨中執會9日通過台南市第二選區立委補選徵召郭國文，對此該選區民進黨另名參選人陳筱諭今天下午回應，即刻起將退出民進黨，台南市立委補選她也將參選到底。

陳筱諭強調，民進黨甘被派系綁架，視行之有年的初選機制如無物，無視有意參選者的決心和意志，只進行個別徵詢，根本沒有協調情事，即逕行執行民調，令她及支持者無法心服口服，

陳筱諭說，9日下午1點25分，中執會舉行的前5分鐘，她接獲民進黨黨中央提名協調小組召集人鄭文燦親自打來的電話告知：「黨中央已於1月3日、7日做了電話民調，結果是筱諭小輸，已經非常不容易，他們建議要提名郭國文，同時送請中執會同意。」

陳筱諭表示，提名協調小組行文給中執委的提案上說，台南第二選區經協調小組徵詢、協調後，協調小組決定由二家民調公司執行民調，但事實上只有做了個別徵詢，用幾近汙辱的言詞質疑她沒有勝選的基礎，什麼年輕、缺乏政治經歷，這是元月2日的事情，協調小組根本就沒有給她和郭國文面對面協調的機會，就說已完成協調，逕行做民調。

陳筱諭質疑，鄭文燦告知她，1月3日和7日已做了民調，但為什麼連當事人都未被告知？也不告訴我是哪二家民調機構做的民調，不是要抽籤決定哪個縣市先做民調嗎？民調之後的勝負數據是多少？也不告訴我？就只說郭國文同志領先，建議由郭代表民進黨參選？「這不是黑箱作業，什麼叫做黑箱？」

陳筱諭說，她早就提出忠告，民進黨中央如果如此，就是新潮流綁架了黨，進行黑箱作業，意圖支持特定人選，這是民進黨高舉的民主進步的價值和理念嗎？果然蠻幹，果然私相授受，果然令人無法心服口服。

陳筱諭強調，是民進黨拋棄了年輕人，不要怪年輕世代唾棄民進黨。這幾天的發展，她發現了一件事，不僅大人們很可怕，更噁心，而且看不起整個年輕世代，更沒有改革的誠意和勇氣。

陳筱諭聲明，即刻起退出這個令年輕人瞧不起的政黨，同時嚴厲譴責新潮流，「你們可以因勢力龐大而為所欲為，但終將陷民進黨於萬劫不復，大家會記得這一刻，永遠會記得。」，3月16日她和整個台灣的年輕世代一定不會缺席。

(中時 )

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