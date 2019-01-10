二林頂好排骨大王的「大碗公焢肉飯」

林煌凱的「碗公焢肉飯」有濃濃的家鄉情。（鐘武達攝）

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二林頂好排骨大王的「大碗公焢肉飯」。（鐘武達攝）

彰化縣二林頂好排骨大王賣的焢肉飯，有大塊焢肉當主菜，更有4道兼具營養與美味的配菜，老闆林煌凱為了讓消費者牢牢記住傳統農村割稻仔飯的味道，還特別採用碗公盛飯菜，份量十足又霸氣，消費者暱稱叫「大碗公飯」。

老闆林煌凱，很年輕，很熱心，對自己的二林家鄉更是有感情，平時經營自助餐廳就已經夠忙碌，工作之餘還在臉書開闢「二林四鄉鎮呷透透」社群，將家鄉的美食料理介紹給無遠弗屆的網友知道。

「大碗公飯」是林煌凱特別以二林農村發想料理的餐飯，消費者可以選擇焢肉當主菜，也可以挑選滷排、雞腿與蒲燒鯛，其中焢肉是招牌，每「碗公」才賣60元，消費者都說銅板價就能吃飽飽，很划算。

林煌凱說，頂好排骨大王的焢肉，必須經過油炸再以慢火滷過，很入味，吃起來不油不膩。搭配的則是精心熬燉的清燉排骨湯，則是採用新鮮豬肋骨燉煮5小時以上，排骨軟嫩，湯頭不油膩。

大碗公飯是農業社會的割稻飯盛滿著滿滿的人情味與滿滿的感謝，幸福知足的感恩全在碗公裏，它代表的是辛勤、人情與知足的時代。

地址：彰化縣二林鎮仁愛路560號

電話：04-8953667。

營業時間：周一至周六早上10：00─14：00

下午16：00　19：0（周日公休）

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