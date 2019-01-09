地球生存危機比擬少子化挑戰 嘉藥幼保系畢展上演地球保衛戰

2019年01月09日 17:39 中時 曹婷婷

少子化衝擊許多產業，現代人生的少對幼教更為重視，嘉南藥理大學嬰幼兒保育系畢業成果展，以「奇幻國度的冒險旅程」為主題，設計小組闖關遊戲，透過世界陷入垃圾浩劫，展開生態搶救實作體驗，扎根環保、寓教於樂。

嘉藥幼保系畢展9、10日於大禮堂熱鬧登場，闖關遊戲設想以4個村落的奇幻國度為舞台，原本幸福快樂的家園卻因天然災害與人為破壞，導致面臨嚴重生存危機，小朋友必須協助國度2位守護者「飛飛」和「蒂蒂」，度過4個難關。

2天共160位體驗名額迅速秒殺爆滿，首日登場，小朋友玩得不亦樂乎。指導老師邱秀月指出，闖關遊戲所有布景、道具、服裝皆由學生構思、設計與手作，每道關卡都富有教育原理並融入視覺與觸覺刺激、空間概念、形狀對應、秩序感及身體動作肌肉協調等幼兒感官訓練，活動同時也傳遞環保理念，讓小朋友在遊戲中體驗學習並尊重和愛護大自然。

幼保系主任林佳蓉說，這次畢展系列活動，無論是兒童戲劇展演或是闖關遊戲，學生們用小朋友的語言、角度與想法，設計出符合幼童的教育趣味活動，充分展現學生創意與專業的策劃執行力，也為在校所學繳出漂亮的成績單。她也期望學生透過畢展，未來在幼教職場發揮靈感，延伸豐富教學內容，提升幼兒教育。

嘉藥校長陳鴻助表示，幼保系畢展是年度重要盛會，展現學習成果也是踏入職場前的總驗收，今年畢業生推出2項大型活動都深獲好評。

(中時 )